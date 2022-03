Onde vai passar Flamengo x Vasco hoje ao vivo na TV e horário 06/03

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, 06/03, no Estádio Nilton Santos, a partir das 16h (horário de Brasília). Pela décima rodada do Campeonato Carioca de 2022, onde vai passar Flamengo x Vasco hoje? A transmissão será na Record e o Cariocão Play ao vivo.

Onde vai passar Flamengo x Vasco hoje

O jogo do Flamengo e Vasco vai passar hoje, 6 de março, no canal da Record, pay-per-view do Cariocão Play e na Twitch, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Campeonato Carioca de 2022. A plataforma está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90. Já a Twitch está disponível através dos canais Casimiro e Ronaldo TV.

A emissora transmite de graça a partida com narração de Lucas Pereira e comentários de Athirson e Gutemberg de Paula para os estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Informações do jogo do Flamengo x Vasco hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: não divulgado

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir jogo de hoje: Record, Twitch e PPV do Cariocão Play

Últimos jogos Flamengo x Vasco

16/04/2021 – Flamengo 1 x 3 Vasco – Campeonato Carioca

05/02/2021 – Flamengo 2 x 0 Vasco – Brasileirão Série A

10/10/2020 – Vasco 1 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A

23/01/2020 – Vasco 0 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca

Confira como foi o último jogo do Flamengo x Vasco.

Provável escalação do jogo do Flamengo e Vasco hoje

Flamengo: Diego Alves (Hugo); Rodinei, Fabrício, Léo Pereira, Filipe Luís; João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique

Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Zé Gabriel, Matheus Barbosa, Juninho, Gabriel; Nenê, Raniel

Na última rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo tropeçou diante do Resende e, agora, precisa vencer o clássico desde domingo e dar a volta por cima na competição. Em segundo lugar com 20 pontos, tem a oportunidade diminuir a diferença se ganhar a partida e os adversários tropeçarem. Ao todo, marcou seis vitórias, dois empates e uma derrota.

Enquanto isso, o Vasco vem logo atrás, em terceiro lugar, com 19 pontos, isto é, marcando seis vitórias, um empate e duas derrotas em toda a competição. Se garantir a vitória neste domingo pela rodada, consegue se aproximar do líder Fluminense e continuar a sua saga até o topo.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

Três jogos serão realizados pela décima rodada.

Domingo (06/03):

Madureira x Audax – 11h

Boavista x Bangu – 15h30

Flamengo x Vasco – 16h

