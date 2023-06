Onde vai passar jogo do Fortaleza hoje na Sul-Americana (06/06/2023)

Praticamente classificado para a próxima fase da Sul-Americana, o Fortaleza viaja para enfrentar o Estudiantes de Mérida nesta terça-feira, 06 de junho, pela quinta rodada do grupo H na competição. O jogo do Fortaleza hoje acontece no Estádio Olímpico Metropolitano de Mérida às 19h, horário de Brasília.

Quem vai transmitir jogo do Fortaleza hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Fortaleza hoje na ESPN e Star Plus ao vivo às 19h. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo da Sul-Americana nesta terça-feira.

Com 12 pontos, o Fortaleza está praticamente classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. O time tem 12 pontos, invicto e com 100% de aproveitamento com quatro vitórias na fase de grupos. Se ganhar apenas confirma a sua vaga nas oitavas.

Se perder, ainda continua em primeiro lugar já que o Palestino, segundo colocado, tem sete pontos. Se o elenco ganhar e o Fortaleza perder, o Palestino irá para 10 pontos, diferença de dois pontos. Aí, o Fortaleza iria definir a liderança na última rodada da competição.

O palpite é que o Fortaleza vença o Estudiantes facilmente mesmo fora de casa, já que o clube venezuelano é o lanterna sem pontos marcados. Enquanto isso, o San Lorenzo é o terceiro colocado com quatro pontos.

GRUPO H DA SUL-AMERICANA

1 Fortaleza – 12 pontos

2 Palestino – 7 pontos

3 San Lorenzo – 4 pontos

4 Estudiantes de Mérida – 0 pontos

Escalações de Estudiantes de Mérida x Fortaleza

Para os anfitriões, Herrera foi expulso na última rodada e por isso não pode entrar em campo nesta terça. O treinador Alí Cañas não tem novos desfalques.

Já Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, continua sem o goleiro Fernando Miguel e Pedro Rocha.

Estudiantes de Mérida: Velásquez; Guaramato, Doldán, Labrador, Javier Alejandro; Flores, Páez, Canelón, Martínez; Zorilla e Paredes.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Dudu, Titi, Tinga; Caio Alexandre, Moises, Welison, Calebe; Pochettino e Romero.

Quinta rodada da Copa Sul-Americana

Além do embate entre Estudiantes de Mérida e Fortaleza nesta terça-feira, outros embates serão disputado na semana pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Terça-feira, 06/06:

Estudiantes de Mérida x Fortaleza – 19h

Peñarol x Defensa y Justicia – 19h

Tigre x Academia Puerto Cabello – 21h

América MG x Millonarios – 21h

Santos x Newell’s Old Boys – 21h30

LDU Quito x Botafogo – 23h

Quarta-feira, 07/06:

Estudiantes x RB Bragantino – 21h

Blooming x Audax Italiano – 21h

Emelec x Guaraní – 23h

Quinta-feira, 08/06:

Oriente Petrolero x Tacuary – 19h

São Paulo x Tolima – 19h

Goiásx Gimnasia – 19h

Danubio x Huracán – 19h

San Lorenzo x Palestino – 21h

Santa Fe x Universitario – 23h

César Vallejo x Magallanes – 23h

