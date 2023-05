Onde vai passar jogo do Fortaleza hoje na Sul-Americana (24/05/23)

O Fortaleza pode garantir a classificação antecipada na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 24 de maio. O elenco vai enfrentar o San Lorenzo às 19h, horário de Brasília, com o jogo do Fortaleza na Arena Castelão, válido pela quarta rodada do grupo H na primeira fase.

O Leão é o líder do grupo com nove pontos e 100% de aproveitamento. Se ganhar, assegura a liderança e vai brigar pela vaga nas oitavas de final. Caso não fique em primeiro, vai para os playoffs.

Quem vai transmitir jogo do Fortaleza hoje ao vivo

A partida entre Fortaleza e San Lorenzo vai passar na ESPN 4 e Star Plus nesta quarta-feira. O duelo começa às 19h, horário de Brasília, e será transmitido com exclusividade para todos os estados do Brasil na TV paga.

Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o jogo do Fortaleza hoje. O torcedor só pode assistir o confronto entre as operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Quem é cliente Star Plus pode sintonizar a plataforma e ver pelo celular, tablet, smartv ou no computador. Acesse o site (www.starplus.com) e adquira o melhor pacote ao seu bolso.

Data: 24 de maio de 2023

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Onde assistir jogo do Fortaleza hoje: ESPN 4 e Star +

Escalações de Fortaleza x San Lorenzo

Para o duelo desta quarta-feira, na Sul-Americana, nenhum dos elencos tem novos desfalques. Por isso, tanto Vojvoda como Rubén Insúa vão manter os titulares.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Titi, Ceballos, Lucas Crispim; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Calebe; Tomás Pochettino, Moisés e Martin Lucero.

San Lorenzo: Batalla; Hernández, Pérez, Campi; Barrios, Elias, Giay, Braida; Leguizamón, Vombergar e Bareiro.

Grupo do Fortaleza

Com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Fortaleza está perto de carimbar o seu passaporte para o mata-mata da Copa Sul-Americana na temporada.

O Leão do Ceará só precisa ganhar do San Lorenzo, segundo colocado, nesta quarta-feira para confirmar a primeira colocação e, assim, ficar assegurado pelo menos nos playoffs da competição. Caso vença, o elenco abre oito pontos de vantagem, tornando difícil de ser alcançado.

Porém, a vantagem só permanece se o Palestino perder para o Estudiantes na rodada.

GRUPO H

1 Fortaleza – 9 pontos

2 San Lorenzo – 4 pontos

3 Palestino – 4 pontos

4 Estudiantes – 0 pontos

