Onde vai passar jogo do Goiás hoje na Sul-Americana online - 04/05

Nesta quinta-feira, 04 de maio, Gimnasia La Plata e Goiás disputam a terceira rodada do grupo G na Sul-Americana. A bola rola às 19h (Horário de Brasília) com o jogo do Goiás hoje disputado no Estádio Juan Carmelo Zerillo.

As duas equipes buscam a primeira vitória na competição. O time argentino ainda não pontuou, enquanto o brasileiro soma dois pontos em dois empates.

Como assistir jogo do Goiás hoje no Paramount+

O Paramount Plus vai transmitir no streaming o jogo do Goiás hoje na Sul-Americana. Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo nesta quinta-feira.

Para ter acesso à plataforma é preciso ser cliente dela. A mensalidade de R$ 14,90 por mês dá acesso à filmes, séries e documentários, além dos jogos da Libertadores e Sul-Americana. O método de pagamento é cartão de crédito Visa, Mastercard ou American Express.

É possível assistir o Paramount+ no computador, celular, tablet ou smartv. Entre no site (paramountplus.com) para se tornar usuário.

Escalações de Gimnasia La Plata x Goiás

Os dois elencos deverão colocar em campo nesta quinta-feira, no jogo do Goiás hoje, os melhores jogadores que possuem no plantel já que o duelo é importante. Diferente da Libertadores, a Sul-Americana classifica apenas um time para as oitavas de final.

Tanto Gimnasia como Goiás ainda buscam a primeira vitória.

Gimnasia La Plata: Durso; Melluso, Sánchez, Morales, Barros Schelotto; Miramon, Bolívar, Lescano; Soldano, Colazo e Tarragona.

Goiás: Tadeu; Sander, Bruno Melo, Lucas Halter, Maguinho; Morelli, Zé Ricardo, Diego; Vinícius, Palacios e Matheus Peixoto.

Como será a Copa Sul-americana 2023?

Trinta e dois clubes da América do Sul se classificam através de suas posições nos torneios nacionais para a Copa Sul-Americana de futebol, organizada anualmente pela Conmebol. Elas são divididas em oito grupos de quatro na primeira fase.

Os times do mesmo grupo se enfrentam por seis rodadas entre pontos corridos, por turno único. O primeiro colocado de cada chave avança par as oitavas de final, enquanto o segundo lugar vai para os playoffs enfrentar o terceiro colocado dos grupos da Libertadores.

Os ganhadores avançam para as oitavas de final, onde um novo sorteio é feito para definir os confrontos. Daí vem as oitavas, quartas de final e a semifinal. Os dois ganhadores vão para a final.

⚽📺 Mais uma semana de CONMEBOL #Sudamericana chegando! A tabela e onde ver na TV os jogos pela terceira rodada da Fase de Grupos.#GrandeConquista pic.twitter.com/y3VFGZiFJf — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 1, 2023

