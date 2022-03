Onde vai passar jogo do Grêmio hoje de graça e que horas ao vivo 05/03

Novo Hamburgo e Grêmio se enfrentam neste sábado pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida vai ser disputada às 16h30, no Estádio do Vale, e a transmissão será da Rede Globo no estado do Rio Grande do Sul de graça. A seguir, confira todos os detalhes e onde assistir o jogo do Grêmio hoje.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo

O jogo do Novo Hamburgo x Grêmio hoje, 5 de março de 2022, vai passar na Globo, TV aberta para todo o estado do Rio Grande do Sul, além do canal SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 16h30, no horário de Brasília.

O canal do SporTV só está disponível em operadoras por assinatura. Já a plataforma pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90 no site oficial do streaming (www.premiere.globo.com).

Informações do jogo do Novo Hamburgo x Grêmio hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

Onde assistir jogo de hoje: Glob,e SporTV e Premiere

Último jogo Novo Hamburgo x Grêmio

18/04/2021 – Grêmio 3 x 1 Novo Hamburgo – Campeonato Gaúcho

02/08/2020 – Grêmio 4 x 3 Novo Hamburgo – Campeonato Gaúcho

29/07/2020 – Novo Hamburgo 0 x 0 Grêmio – Campeonato Gaúcho

Confira o último jogo do Novo Hamburgo x Grêmio.

Escalação do Novo Hamburgo x Grêmio no Campeonato Gaúcho

Novo Hamburgo: Raul; Camargo, Islan, Luiz Gustavo, Higor; Kaio César, Felipe Guedes, Bustamante; Junior, Da Silva, Michel

Grêmio: Brenno; Orejuela, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Thiago Santos, Bitello, Gabriel Silva, Janderson; Diego Souza, Rildo

Fazendo uma boa campanha no Campeonato Gaúcho até aqui, o Novo Hamburgo surpreende em cada nova rodada da temporada. Em terceiro lugar com 14 pontos, o grupo busca as primeiras posições da tabela de qualquer modo, buscando a vitória neste sábado diante de um grande opoente no futebol.

Ao todo, os comandados do técnico Gelson Conte contabilizam três vitórias cinco empates e uma derrota.

Enquanto isso, o Grêmio entra em campo buscando o resultado positivo de qualquer maneira para se recuperar do vexame da eliminação diante do Mirassol na Copa do Brasil. Por isso, deve colocar em campo a equipe titular mesmo jogando fora de casa.

Pela tabela do Gaúcho, o time de Roger Machado aparece em segundo lugar com 17 pontos, ou seja, tem apenas um ponto e, se ganhar hoje, assume a liderança.

