Onde vai passar jogo do Palmeiras x RB Bragantino e horário 26/03

Palmeiras e RB Bragantino disputam a semifinal do Campeonato Paulista neste sábado, a partir das 18h30, no Allianz Parque, valendo a classificação para a grande final da temporada 2022. Confira todos os detalhes da transmissão e onde vai passar o jogo do Palmeiras ao vivo hoje.

O time alviverde superou o Ituano, enquanto o Bragantino venceu o Santo André nas quartas.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras e RB Bragantino hoje vai passar no Youtube, Premiere e Paulistão Play, a partir das 18h30, no horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

O canal do Paulistão no Youtube vai transmitir de graça para todo o Brasil o jogo deste sábado. Chicungunha, do canal Desimpedidos, será o narrador da partida.

Já o Premiere também tem os direitos do jogo de hoje. A plataforma do pay-per-view está disponível através dos canais em operadoras por assinatura ou no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90.

Além disso, o torcedor também poderá acompanhar o jogo no streaming Paulistão Play, disponível por R$34,99 no site (www.paulistaoplay.com.br) ou aplicativo.

A arbitragem será de Luiz Flávio de Oliveira, com assistência de Luiz Alberto Andrini, Evandro De Melo e Thiago Lourenço.

O último encontro entre Palmeiras e RB Bragantino aconteceu em 20 de março de 2022, pela primeira fase do Campeonato Paulista na temporada atual de disputas.

Em 1 x 1, as equipes ficaram na igualdade com gols de Helinho e Deyverson.

Escalação de Palmeiras e RB Bragantino

Provável escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Rony e Dudu

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo, Léo Ortiz, Luan Cândido, Jadsom, Eric Ramires, Hyoran, Helinho, Bruno e Ytalo

O Palmeiras tem a melhor campanha do Paulistão. Sob o comando de Abel Ferreira, o clube verde terminou em primeiro lugar no grupo C com 30 pontos, garantindo nove vitórias e três empates, sem perder nenhum confronto. Nas quartas de final, superou facilmente o Ituano com dois gols e, agora, tem novamente um forte oponente na busca pela classificação para a final por mais um ano.

Enquanto isso, o RB Bragantino busca fazer história e alcançar quem sabe a final do Paulistão na temporada. O elenco de Bragança Paulista garantiu-se em primeiro lugar no grupo D com 20 pontos, contabilizando seis vitórias, dois empates e quatro derrotas na competição. Nas quartas passou do Santo André e, por isso, chega em todo o vapor para avançar de fase.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os time

Quando vai ser a final do Paulistão 2022?

A final do Campeonato Paulista está marcada para os dias 30 de março e 3 de abril de 2022. Os vencedores das semifinais se garantem na decisão do torneio onde vão disputar o título em dois confrontos, sob os horários de 21h30 e 18h30 respectivamente.

O time de melhor campanha na classificação geral vai decidir o segundo jogo da final em casa.

É importante ressaltar que as partidas podem sofrer alterações por solicitação das TV’s ou até mesmo pela polícia militar como medida de segurança.

