Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje x Getafe online - 13/05

Tem jogo do Real Madrid hoje! Neste sábado, 13 de maio, o elenco merengue vai enfrentar o Getafe pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Santiago Bernabéu, às 16h (Horário de Brasília). Enquanto um briga pela vaga na Liga dos Campeões, o outro precisa escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir Real Madrid vs Getafe

O Star Plus vai transmitir no streaming o jogo do Real Madrid hoje contra o Getafe no Campeonato Espanhol às 16h, horário de Brasília, neste sábado. O torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil.

A plataforma está disponível no computador (www.starplus.com) ou no aplicativo do celular, tablet e smartv ao vivo por todo o país. Por R$ 40,90 por mês você assiste à filmes, séries e jogos exclusivos no Star +.

Escalações de Real Madrid x Getafe

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não tem Mendy. No entanto, como vai enfrentar o Manchester City na próxima quarta-feira, o comandante poderá utilizar reservas. Para o Getafe, não há desfalques.

Real Madrid: Lunin; Nacho, Alaba, Militão, Lucas Vázquez; Modric, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Vini Júnior e Benzema.

Getafe: Soria; Mitrovic, Dakonam, Duarte; Juan Iglesias, Maksimovic, Arambarri, Aleña; Suárez, Unal e Mayoral.

O Real ainda pode ser campeão?

Sim, o Real Madrid ainda pode ser campeão espanhol. Porém, as chances são mínimas. Faltando cinco rodadas para o fim da temporada, a diferença entre o Real Madrid, terceiro lugar, e o Barcelona, líder, é de 14 pontos.

Neste fim de semana, inclusive, o Barça pode ser campeão mesmo sem entrar em campo. Se o time merengue perder para o Getafe e o Atlético de Madrid for derrotado pelo Elche no domingo, os culés levam a taça de número 27 na temporada. Aproveitando, relembre a história do Real Madrid aqui.

Próximo jogo na Champions

O Real Madrid disputa o confronto de volta na semifinal da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, 17 de maio, contra o Manchester City às 16h, horário de Brasília, no Etihad Stadium.

O primeiro confronto terminou em 1 x 1, com gols de Vini Júnior e De Bruyne, no primeiro e segundo tempo respectivamente. O canal da TNT e o HBO Max vão transmitir a partida ao vivo.

09 de maio, terça-feira:

Real Madrid 1 x 1 Manchester City - jogo de ida

17 de maio, quarta-feira:

Manchester City x Real Madrid - 16h (Horário de Brasília)

