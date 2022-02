Onde vai passar jogo do Santa Cruz x Íbis ao vivo hoje e horário – 06/02

A terceira rodada do Campeonato Pernambucano acontece neste domingo, 06/02, com o confronto entre Santa Cruz e Íbis a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. Com transmissão, saiba onde assistir o jogo do Santa Cruz ao vivo hoje.

Horário do jogo do Santa Cruz hoje ao vivo

O jogo entre Santa Cruz x Íbis hoje vai ser transmitido no pay-per-view do Premiere com cobertura para todo o Brasil a partir das quatro da tarde. A plataforma do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras da televisão paga que oferecerem os canais, e no site (www.premiere.globo.com).

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Em terceiro lugar no Campeonato Pernambucano com 6 pontos, o time do Santa Cruz contabiliza no momento duas vitórias. Neste domingo, o elenco entra em campo após superar o Caruaru e com o principal objetivo de se manter com 100% de aproveitamento na parte de cima da tabela.

Enquanto isso, o Íbis aparece em 5º lugar na classificação com 3 pontos, isto é, venceu uma partida e foi derrotado na outra. Na rodada deste domingo, pelo confronto fora de sua casa, o elenco visitante espera colocar os melhores jogadores que possui no plantel para levar para casa os três pontos.

Escalação do Santa Cruz x Íbis

Escalação de Santa Cruz: Jefferson; Ítalo Melo, Lucão, Alex Alves, Dudu Mandai; Gilberto, Rodrigo Yuri, Tarcísio; Mateus Anderson, Matheuszinho, Walter

Escalação de Íbis: Lucas Peixe; Oséas, Felipe Almeida, Wildson, Vitor Leão; Celestino, Roberto, Pablo Vinícius, Matheusinho; Kelven, Rosivaldo

