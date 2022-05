Onde vai passar jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana e horário (19/5)

Valendo a classificação para a fase mata-mata da Copa Sul-Americana, o São Paulo enfrenta o Jorge Wilstermann nesta quinta-feira, 19 de maio, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, na capital paulista, em confronto válido pela penúltima rodada do grupo D. Confira a seguir onde vai passar jogo do São Paulo hoje.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana?

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje ao vivo vai ser no canal Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva da Copa Sul-Americana, a emissora da Conmebol exibe as grandes emoções nesta quinta-feira do confronto da quinta rodada. O canal, entretanto, só está disponível nas operadoras de TV por assinatura da Sky, Claro e a DirecTV GO.

Se prefere assistir online, o torcedor pode encontrar o jogo ao vivo nos aplicativos Now, Sky Play e também no próprio DirecTV GO, seja pelo celular, tablets ou computadores.

Informações do jogo São Paulo x Jorge Wilstermann hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Angel Arteaga (Venezuela)

Onde assistir: Conmebol TV

São Paulo e Jorge Wilstermann na Sul-Americana

Líder do grupo com 10 pontos, o São Paulo precisa de uma vitória simples nesta quinta-feira para se garantir no mata-mata da Sul-Americana. Com dois pontos de diferença contabilizando três vitórias e um empate na fase de grupos, o tricolor quer se garantir para ficar livre na última rodada.

Do outro lado, o Jorge Wilstermann é o lanterna do grupo com apenas 2 pontos, ou seja, não tem sequer chances de disputar a liderança nesta ou na próxima rodada. O elenco ainda não venceu na Sul-Americana, contabilizando dois empates e duas derrotas até aqui.

Escalação do São Paulo: Thiago Couto; Igor Vinícius, Miranda, Léo Pele, Reinaldo; Luan, Gabriel Neves, Talles, NIkão; Rigoni e Eder. Técnico: Rogério Ceni

Escalação do Jorge Wilstermann: Luis Fernando Cárdenas; Luis Carlos Rodríguez, Montero, Rodríguez, Echeverría, Dos Santos; Morales, Villarroel, Vargas; Serginho e Osorio. Técnico: Sergio Migliaccio

Último jogo de São Paulo x Jorge Wilstermann

O último jogo entre as equipes de São Paulo e Jorge Wilstermann aconteceu em 28 de abril de 2022, na temporada atual, em partida válida pela terceira rodada da Sul-Americana.

Por 3 x 1, o elenco do Tricolor levou a melhor com gols de Igor Gomes, Reinaldo e Marquinhos. Do outro lado, Osorio descontou.

Saiba como foi o último encontro dos times na Sul-Americana