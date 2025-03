Onde vai passar o jogo da Argentina nas Eliminatórias hoje – 21/3

Nesta sexta-feira, 21, os hermanos vão enfrentar a Seleção da Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. O jogo da Argentina hoje vai ser no Estádio Centenário, em Montevidéu, com o horário de início às 20h30 (de Brasília).

Quem vai transmitir o jogo da Argentina hoje

Para assistir o jogo da Argentina hoje nas Eliminatórias é só ligar no Sportv, canal da TV paga, às 20h30, ou na plataforma Globoplay se você é assinante em qualquer lugar do país. Nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo entre seleções.

Atual campeã do mundo, a Seleção da Argentina tem o desfalque de Messi.

Como funciona as Eliminatórias da Copa?

Eliminatórias da Copa do Mundo é um torneio qualificatório realizado em todos os continentes para definir os classificados para a Copa do Mundo da FIFA. Cada federação organiza as Eliminatórias do seu próprio continente, como a Conmebol na América do Sul e a UEFA na Europa.

Na América do Sul, as seleções de Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela concorrem as Eliminatórias em 18 rodadas, sob o sistema de pontos corridos. As equipes se enfrentam duas vezes contra o mesmo adversário, ou seja, uma vez em casa e a depois fora de casa.

A vitória dá três pontos enquanto o empate dá um para os dois. Ao fim da competição, os seis primeiros da classificação carimbam o passaporte para a Copa do Mundo da FIFA, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial.

Quantas vezes a Argentina ganhou a Copa do Mundo?