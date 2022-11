Quantas vezes a Argentina ganhou a Copa do Mundo?

A Argentina foi classificada como o segundo melhor time da América do Sul. Eles lideraram o Ranking Mundial da FIFA em várias ocasiões, inclusive em 2017. A Argentina é o quinto favorito na Copa do Mundo da FIFA de 2022 no Catar. Mas depois de uma campanha instável nas eliminatórias, muitos os descartaram, com a primeira final da Copa sendo realizada no Oriente Médio.

Mas isso pode ser um grande erro, porque a história provou que a seleção dos Argentinos não é um time de futebol que você deve descartar quando se trata de torneios da FIFA.

Argentina ganhou a Copa do Mundo 2 vezes

A seleção argentina venceu duas Copas do Mundo da FIFA, uma em 1978 e outra em 1986, tornando-se uma das seleções mais bem-sucedidas do mundo. A seleção dos Argentinos foi vice-campeã três vezes, em 1930, 1990 e 2014.

COPA DE 1978

A poderosa Argentina sediou a final da Copa do Mundo da FIFA pela primeira vez em 1978, dois anos depois de um golpe militar que levou a um torneio um tanto polêmico.

A seleção estava prestes a sair deste torneio na segunda fase. Eles precisavam vencer o Peru por pelo menos quatro gols claros para passar, mas no final venceram seus compatriotas sul-americanos por um total de 6 gols antes de derrotar a Holanda na final.

Durante o jogo final, a seleção dos Argentinos assumiu a liderança do primeiro tempo e manteve a vantagem durante todo o jogo. Com os dois times empatados, o jogo foi para a prorrogação, e a Argentina marcou duas vezes, vencendo a final da Copa por 3 a 1.

Mario Kempes, que abriu o placar na final, foi o artilheiro do torneio com seis gols. Embora o torneio e a vitória contra o Peru tenham sido envoltos em polêmica, a única coisa que os livros dos recordes mostram é que a seleção dos Argentinos venceu sua primeira Copa com relativa facilidade.

COPA DE 1986

A seleção dos Argentinos se classificou automaticamente para as finais do torneio na Espanha em 1982 graças ao status de atual campeã, mas acabou fracassando, terminando em 11º no geral. No México de 86, no entanto, eles voltaram com estilo e venceram sua segunda Copa do Mundo apenas oito anos após a primeira.

Assim como no torneio de 1978, o sucesso de 1986 também foi envolto em polêmica, cortesia do melhor jogador do torneio, Diego Maradona. Durante o jogo das quartas de final contra a Inglaterra , ele saltou para contestar uma bola cruzada com Peter Shilton, o goleiro inglês e acertou o fundo da rede.

Seleções que já conquistaram a Copa

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina: 2 títulos (1978 e 1986)

Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)

Espanha: 1 título (2010)

França: 1 título (1998)

Inglaterra: 1 título (1966)

