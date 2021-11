Onde vai passar o jogo da Colômbia x Paraguai hoje e horário (16/11)

Colômbia x Paraguai se enfrentam nesta terça-feira, 16, em partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas. O confronto ocorre às 20 horas, no Estádio Metropolitano Barranquilla, mas com transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo onde assistir o jogo:

Colômbia x Paraguai terá transmissão do SporTV4

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão das Eliminatórias Sul-americanas, mas não exibe o confronto entre Colômbia x Paraguai na TV aberta. Entretanto o SporTV4 faz a cobertura da partida na TV fechada.

Data: 16 de novembro 2021

Horário: 17 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano Barranquilla (Colômbia)

Onde assistir jogo da Colômbia x Paraguai hoje: SporTV4

Seleções perderam na última rodada

As duas equipes chegam vindo de derrotas. Os colombianos perderam para o Brasil por 1 a 0, enquanto os paraguaios sofreram o placar mínimo para o Chile. Com o revés, a Colômbia caiu para quinta posição, mas com 16 pontos conquistados.

Por outro lado, os paraguaios estão em oitavo lugar, com 12. Uma vitória ainda não é o suficiente para colocar a seleção do Paraguai dentro do G-5. Entretanto, o triunfo pode deixar a equipe próxima da zona de classificação, com esperanças de conseguir a vaga nas rodadas do próximo ano.

Qual a provável escalação de Colômbia x Paraguai?

Em busca da vitória, as duas seleções vão a campo com o que de melhor possuem em seu elenco convocado. O confronto será o último das equipes em 2021 e o torneio dá sequência aos seu confrontos somente no próximo ano. Veja abaixo qual deve ser a escalação de Colômbia x Paraguai para o jogo de hoje:

Colômbia: Ospina; Muñoz, Davinson Sánchez, Tesillo e Mojica; Cuéllar, Barrios, Cuadrado, James Rodríguez e Luis Díaz; Muriel.

Paraguai: Antony Silva; Robert Rojas, Junior Alonso, Gustavo Gómez e Martínez; Morel, Ángel Romero, Villasanti, Matías Rojas e Almirón; Sanabria.

LEIA TAMBÉM

+ Quais países da Europa já estão classificados na Copa do Mundo 2022?