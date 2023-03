Onde vai passar o jogo da Escócia x Espanha hoje nas Eliminatórias - 28/03

Em confronto direto pela liderança do grupo A, as seleções de Escócia de Espanha se encontram nesta terça-feira, no Hampden Park, em Glasgow, às 15h45 (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo, o jogo da Espanha hoje é válido pela segunda rodada das eliminatórias da Eurocopa.

Assistir jogo da Espanha hoje ao vivo

Sem transmissão na TV, o jogo da Espanha hoje será transmitido apenas no Star Plus, serviço de streaming para assinantes de todo o Brasil.

Como nenhum canal de televisão responsável pelos direitos das qualificatórias irá exibir a partida entre Escócia e Espanha, a opção do torcedor é sintonizar a plataforma de streaming. Porém, lembre-se que é necessário ser assinante do produto para ter acesso.

Três opções estão disponíveis no site: o pacote normal do Star+ por R$ 32,90 por mês, o combo com Disney+ por R$ 45,90 e o pacote com Disney e Lionsgate+ por R$ 55,90 por mês.

Grupo A nas Eliminatórias

Além de Espanha e Escócia, também estão no grupo A as seleções de Geórgia, Chipre e Noruega. Elas jogam dez rodadas em pontos corridos onde a vitória garante três pontos e o empate um para ambos os lados.

Os dois melhores de cada chave conquistam a vaga para a Euro.

GRUPO A

1 Espanha - 3 pontos

2 Escócia - 3 pontos

3 Geórgia - 0 pontos

4 Noruega - 0 pontos

5 Chipre - 0 pontos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA EURO 2024 (@euro2024)

Escalações de Escócia x Espanha

Sem desfalques para o confronto desta terça-feira, as seleções de Escócia e Espanha deverão entrar em campo da seguinte forma:

Escócia: Gunn; Porteous, Hanley, Tierney; Hickey, Jack, McGregor, Robertson; Armstrong, McGinn e Adams.

Espanha: Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Balde; Iago Aspas, Rodri, Merino; Olmo, Alvaro Morata e Gavi.

Arbitragem

Quem vai apitar o duelo entre Escócia x Espanha hoje vai ser o suíço Sandro Schärer. Os assistentes vão ser Stephane De Almeida e Bekim Zogaj.

O quarto árbitro vai ser Lukas Fähndrich. No VAR, o responsável pelo árbitro de vídeo é Fedayi San, também da Suíça.

Próximo jogo da Espanha

Favorito à vaga na Euro, a Espanha só volta a jogar a data FIFA em junho deste ano. No dia 15 do mês, vai enfrentar a Itália na semifinal da Liga das Nações.

Depois, a La Roja só entra em campo no mês de setembro contra a Geórgia e Chipre, pela quinta e quarta rodada das qualificatórias da Eurocopa.

Espanha x Itália - Quinta-feira, 15/06 às 15h45 - Liga das Nações na semifinal

Geórgia x Espanha - Sexta-feira, 08/09 às 13h - Eliminatórias da Euro 2024

Leia também: Quando vai ser a próxima Copa do Mundo da FIFA?