Onde vai passar o jogo da França x Irlanda nas Eliminatórias - 07/09

Tem jogo da França contra a Irlanda nesta quinta-feira, 7 de setembro, na abertura da Data FIFA. Válido pela quinta rodada do grupo B nas Eliminatórias da Eurocopa, o duelo vai ser no Parc des Princes, em Paris, com a bola rolando às 15h45, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo da França ao vivo hoje

É possível assistir ao vivo o jogo da França e Irlanda hoje pela ESPN, na TV paga, e no Star Plus, serviço de streaming da Disney para assinantes, às 15h45, horário de Brasília. Não tem transmissão em nenhum canal da televisão aberta.

A França está invicta nas Eliminatórias, onde venceu os quatro jogos frente a Holanda, Irlanda, Gibraltar e Grécia. O técnico Didier Deschamps traz os jogadores Maignan; Theo Hernández, Lucas Hernández, Upamecano, Koundé; Rabiot, Tchouameni, Dembele; Griezmann, Mbappé e Giroud.

A Irlanda chega para este jogo com uma vitória contra Gibraltar, em terceir o lugar com três pontos no grupo B. A escalação do treinador Stephen Kenny traz Bazunu; O'Shea, Duffy, Collins; Cullen, Ebosele, Molumby, Browne; Manning, Idah e Ogbene.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, na França

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Quantos gols Mbappé tem em Copas do Mundo?

Convocados da França para as Eliminatórias de setembro

O treinador Didier Deschamps selecionou 23 jogadores para a data FIFA de setembro, em jogos contra a Irlanda e Alemanha, para as Eliminatórias da Eurocopa e amistoso respectivamente, em setembro.

Kanté e Pogba continuam fora da convocação por lesões.

GOLEIROS: Maignan (Milan), Samba (Lens) e Aréola (West Ham).

LATERAIS: Théo Hernadez (Milan), Lucas Hernandez (PSG) e Pavard (Inter de Milão)

ZAGUEIROS: Disasi (Chelsea), Upamecano (Bayern de Munique), Konaté (Liverpool), Saliba (Arsenal) e Koundé (Barcelona)

MEIAS: Tchouaméni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rabiot (Juventus), Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) e Kamara (Aston Villa)

ATACANTES: Coman (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (PSG), Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Giroud (Milan), Dembélé (PSG) e Thuram (Inter de Milão).

Grupo da França nas Eliminatórias

Além da França e Irlanda, também estão no grupo B das Eliminatórias da Eurocopa as seleções de Grécia, Holanda e Gibraltar. Seguindo o regulamento da UEFA, as equipes se enfrentam em turno e returno, em pontos corridos, onde se enfrentam duas vezes na primeira fase.

Cada vitória dá três pontos, enquanto o empate garante um para os dois lados. Ao fim das dez rodadas, os dois primeiros da classificação avançam direto para a Eurocopa, enquanto as outras três vagas restantes são disputadas em repescagem, onde 12 seleções jogam com base no desempenho da Liga das Nações 2022/23.

A França, atual vice-campeã do mundo, se mantém na liderança do grupo com 12 pontos.

Leia também:

Eliminatórias da Eurocopa 2024: como funciona, grupos e datas do torneio