Onde vai passar o jogo da Holanda x Gibraltar hoje nas Eliminatórias - 27/03

A Holanda busca a primeira vitória nas Eliminatórias da Euro após a derrota para os franceses. Nesta segunda-feira, o confronto é contra Gibraltar, às 15h45 (Horário de Brasília), no Feyenoord Stadium. O jogo da Holanda tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Holanda e Gibraltar juntam-se as seleções de Grécia, França e Irlanda no grupo B.

Assistir jogo da Holanda hoje ao vivo nas Eliminatórias

O jogo da Holanda e Gibraltar hoje ao vivo terá transmissão no Star Plus. Sem exibição na TV, o torcedor terá que sintonizar a plataforma de streaming para assistir.

Os canais ESPN e SporTV sã os responsáveis pelos direitos de transmissão, mas nesta segunda somente o produto de streaming vai exibir o duelo. O Star Plus é o serviço de streaming da Disney.

A plataforma está disponível para celular, tablet, computador ou smartv para assinantes. Os combos variam de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Escalações de Holanda x Gibraltar

As seleções deverão entrar em campo nesta segunda-feira da seguinte forma:

Holanda: Cillessen; Aké, Van Dijk, Geertruda, Timber; Wijnaldum, De Roon, Taylor; Memphis Depay, Berghuis e Simons.

Gibraltar: Coleing; Sergeant, Chipolina, Bernardo Lopes, Olivero; Britto, Ronan, Torilla, Valarino; Walker e Casciaro.

Grupo B nas Eliminatórias

França e Grécia dividem a liderança das Eliminatórias da Eurocopa com três pontos cada. Os franceses derrotaram os holandeses, enquanto os gregos venceram o elenco de Gibraltar na rodada de estreia.

Holanda, Gibraltar e Irlanda, que não entrou em campo na primeira rodada, não somam pontos.

A fase de grupos consiste em dez rodadas entre pontos corridos. As seleções se enfrentam duas vezes cada, uma em casa e a outra fora. Os dois melhores de cada grupo ficam com a vaga para a Euro 2024.

GRUPO B

1 França - 3 pontos

2 Grécia - 3 pontos

3 Irlanda - 0 pontos

4 Gibraltar - 0 pontos

5 Holanda - 0 pontos

Holanda na edição 2020 na Eurocopa

A Seleção Holandesa conquistou o passaporte para a edição 2020 da Eurocopa nas Eliminatórias. Representando Países Baixos, o elenco terminou em primeiro lugar no grupo C com 9 pontos, somados em três vitórias diante de Ucrânia, Áustria e Macedônia do Norte.

Nas oitavas de final, entretanto, a Holanda perdeu para República Tcheca em 2 a 0, se despedindo da competição europeia. O time, no entanto, garantiu o status de melhor ataque da temporada.

