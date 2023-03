Pela quarta vez consecutiva o verdão está na final do Campeonato Paulista e vai em busca do bicampeonato

Quando é o próximo jogo do Palmeiras? Verdão disputa final do Paulista

Após conhecer seu adversário na final do Paulistão, o Água Santa, o Palmeiras terá um breve período de preparação para a disputa do jogo de ida da decisão estadual. Vale lembrar que a final ocorre em duas partidas: Um duelo na casa do adversário e o outro na casa do Palmeiras. Veja as datas dos jogos:

Qual é o próximo jogo do Palmeiras?

O Palestra Itália retornará aos gramados apenas no dia 02 de abril, em partida de ida da final do Campeonato Paulista. O adversário do alviverde será o Água Santa.

O jogo será às 16h do horário de Brasília, no estádio Barueri. Veja tudo sobre onde vai ser o primeiro jogo da final do Paulistão 2023.

Água Santa x Palmeiras – Final Campeonato Paulista 2023 – Jogo de ida: Barueri

Data: 02 de abril

Horário: 16h

Local: Estádio em Barueri

Abel Ferreira terá todo o elenco a disposição. Porém, o goleiro Weverton, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony estão com a seleção brasileira. Porém, os 3 atletas se reapresentarão a tempo do primeiro jogo da final.

Sem jogadores suspensos ou lesionados o Palmeiras terá força máxima para encarar o Água Santa no dia 02. No dia 09, o Verdão recebe o Água Santa no Allianz Parque para a disputa do jogo de volta da final.

Início da temporada

Ainda é começo de temporada, mas o Palmeiras já busca seu segundo título em 2023. A equipe comandada por Abel Ferreira já conquistou a Supercopa do Brasil, quando bateu o Flamengo por 4 a 3 no estádio Mané Garrincha.

Após a primeira fase do Paulistão o Palestra terminou invicto e com a melhor campanha. Foram 8 vitórias e 4 empates em 12 jogos.

Por isso, teve o direito de disputar toda fase final no Allianz Parque incluindo o jogo de vota da decisão. Desde 2020 o Palmeiras é finalista do Paulistão. Conquistou o caneco em 2020, após vencer o Corinthians nos pênaltis.

Em 2022 bateu o São Paulo. Nos 90 minutos iniciais perdeu por 3 a 1. Porém, o lema “cabeça fria, coração quente” do técnico português foi absorvido pelos jogadores alviverdes.

No jogo de volta, no Allianz Parque, o Verdão ganhou por 4 a 1 e pela vigésima quarta vez foi o dono do estado.

