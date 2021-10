Onde vai passar o jogo da Roma x Napoli hoje AO VIVO e horário – 24/10

O confronto entre Roma e Napoli será realizado neste domingo, 24/10, a partir das 13h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Italiano no Estádio Olímpico de Roma. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Roma x Napoli: onde vai passar o jogo de hoje ao vivo? O confronto entre Roma e Napoli terá transmissão ao vivo a partir das 13h (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Roma x Napoli

A equipe napolitana não poderá contar com Ounas, Malcuit e Manolas, enquanto o time de Roma segue com Spinazzola e Smalling indisponíveis.

Roma : Rui Patrício; Viña, Ibañez, Mancini, Karsdorp; Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Abraham

: Rui Patrício; Viña, Ibañez, Mancini, Karsdorp; Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Abraham Napoli: Ospina; Rrahmani, Di Lorenzo, Koulibaly, Rui; Anguissa, Ruiz, Elmas; Insigne, Omsihen, Politano

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco da Roma, comandado por José Mourinho, aparece em 4ª posição com 15 pontos, ou seja, vem realizando uma boa temporada até o momento, seguindo vivo em busca do título e, principalmente, por vaga em competições internacionais para o ano que vem. Dessa maneira, se ganhar o jogo de hoje, diminui a diferença aos demais.

Enquanto isso, o Napoli está em segundo lugar com 24 pontos, ou seja, venceu os oito jogos que disputou e ainda não perdeu nenhum. Com apenas um ponto a menos do que o Milan, que jogou ontem, o elenco napolitado quer recuperar o pódio mesmo tendo um confronto difícil pela frente neste domingo.

