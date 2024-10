Onde vai passar o jogo do Al Hilal hoje; Neymar volta a jogar (21/10/24)

O jogo do Al Hilalr é contra o Al Ain nessa segunda-feira, 21 de outubro, na Liga dos Campeões da Ásia. O confronto vai ser no Hazza Bin Zayed, às 13h (de Brasília).

Quem vai transmitir o jogo do Al Hilal hoje?

A partida entre Al Ain e Al Hilal hoje, 21, começa às 13h, horário de Brasília, e os torcedores do Brasil podem assistir na Disney Plus e ESPN 4.

Os direitos de transmissão que pertencem ao Grupo Bandeirantes no Brasil são da liga saudita.

O Al Hilal vai a campo com Bono; João Cancelo, Koulibaly, Al Bulayhi e Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom e Aldawsari; Marcos Leonardo (Neymar) e Mitrovic.

O Al Ain deve escalar Khalid Eisa (Mohamad Busanda); Bandar Al Ahbabi, Fábio Cardoso, Dramane Koumare e Felipe Salomoni; Matias Palacios, Gino Infantino, Ahmed Barman, Sékou Gassama e Matías Segovia; Mateo Sanabria.

Volta de Neymar

O retorno de Neymar era ansiosamente aguardado tanto por seus fãs quanto pela equipe técnica, que contava com sua experiência e habilidade para impulsionar o time nas competições locais e internacionais.

Ainda sem estar 100% no ritmo ideal, Neymar foi dosado pelos técnicos, mas sua presença em campo já representa um alívio para os torcedores e aumenta as expectativas para os próximos desafios.

Além disso, seu retorno marca um momento crucial na temporada, com o Al-Hilal buscando consolidar sua posição entre os grandes times da Arábia Saudita e do futebol asiático.

A performance de Neymar nesta segunda-feira reforça sua importância não apenas para o Al-Hilal, mas também para a Seleção Brasileira, que agora pode contar com ele nas próximas convocações.

