Onde vai passar o jogo do Atlético de Madrid x Real Sociedad hoje? 24/10

As equipes de Atlético de Madrid x Real Sociedad se enfrentam neste domingo, 24/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Espanhol no Estadio Wanda Metropolitano. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Atlético de Madrid x Real Sociedad: onde assistir ao vivo? O confronto entre Atlético de Madrid e Real Sociedad terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estadio Wanda Metropolitano, cidade de Madrid, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Atlético de Madrid e Real Sociedad

O elenco de Diego Simeone não tem Llorente e Savic, ambos machucados. Já os visitantes não contam com Fernández, Monreal, Guridi, Rico e Oyarzabal, jogador importante no plantel de titulares.

Atlético de Madrid: Oblak; Hermoso, Giménez, Felipe; Lemar, Koke, De Paul, Carrasco, Trippier; Griezmann, João Felix

Real Sociedad: Remiro; Le Normand, Gorosabel, Elustondo, Zaldua; Merino, David Silva, Guevara; Isak, Januzaj, Portu

Principais informações sobre o jogo de hoje

O atual campeão espanhol busca a liderança de qualquer maneira. Em 5º com 17 pontos, está empatado com os demais elencos na parte de cima da tabela, porém, o desafio para alcançar o topo não será fácil, visto que o adversário de hoje, o Real Sociedad, é o atual líder e vem jogando bem nos últimos dias.

Enquanto isso, o Real Sociedad segue em primeiro lugar com 20 pontos, ou seja, contabiliza seis vitórias e apenas dois empates na temporada, o que é considerado uma grande campanha até aqui. Se garantir mais três pontos no jogo deste domingo, permanece na liderança e com vantagem aos demais colocados na tabela.

