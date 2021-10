Onde vai passar o jogo do Bayern de Munique x Hoffenheim hoje? 23/10

Buscando a permanência na liderança, o Bayern de Munique recebe o Hoffenheim neste sábado, 23/10, a partir das 10h30 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Alemão na Allianz Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Bayern hoje.

Onde assistir o jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo? O confronto entre Bayern de Munique e Hoffenheim não tem transmissão pela televisão, sendo a plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Data: 23 de outubro de 2021

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, cidade de Munique, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

O time do Bayern de Munique segue em primeiro lugar do Campeonato Alemão com 19 pontos, ou seja, venceu seis jogos, empatou e perdeu um. Dessa maneira, buscando a permanência na liderança enquanto o rival Borussia Dortmund vem logo atrás para alcançar o topo, o elenco bávaro precisa do resultado em seu favor.

Enquanto isso, o Hoffenheim está em 10º com 11 pontos, ou seja, contabiliza três vitórias, dois empates e três derrotas também até o momento. Se quiser a permanência na elite do futebol alemão e, quem sabe então, brigar por uma vaga em competições internacionais para o ano que vem, precisa da vitória neste sábado.

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Hoffenheim

O técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, não poderá contar com Davies, Goretzka e Ulreich para o jogo de hoje, enquanto os visitantes contam com a baixa de Baumgartner, Bicakcic, Hübner, John e Kaderabek.

Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Müller, Sane, Lewandowski

Neuer; Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Müller, Sane, Lewandowski Hoffenheim: Baumann; Posch, Vogt, Richards; Akpoguma, Samassekou, Grillitsch, Raum; Geiger, Bebou, Kramaric

