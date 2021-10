Onde vai passar o jogo do Bologna x Milan hoje ao vivo (23/10)

Buscando a liderança, o time do Milan visita o Bologna neste sábado, 23/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Italiano no Estádio Renato Dall’Ara. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Milan hoje.

Onde assistir ao jogo do Bologna x Milan hoje ao vivo? O confronto entre Bologna e Milan terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 23 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, cidade de Bologna, na Itália

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Bologna x Milan

O técnico Stefano Pioli ainda não poderá contar com Pellegri, Kessie e Rebić, enquanto Conti e Castillejo estão de volta. Já o time do Bologna não terá Bonifazi e Schouten.

Bologna : Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Domínguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic

: Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Domínguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic Milan: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saeleamakers, Krunic, Rafael Leão; Ibrahivmovic

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Bologna aparece em 8º com 12 pontos, ou seja, realiza uma boa temporada no Campeonato Italiano até o momento. Por isso, se ganhar o jogo deste sábado, alcança a parte de cima da tabela tornando-se um grande adversaríos aos grandes elencos do futebol italiano este ano e, quem sabe assim, brigando por uma vaga em torneios.

Enquanto isso, o time do Milan está em segundo lugar com 22 pontos, ou seja, tem apenas dois pontos a menos do que o atual líder, o Napoli. Dessa maneira, mesmo jogando fora de casa, o time de Milão espera contar com os seus grandes jogadores em campo hoje para trazer os três pontos e dormir na liderança.

