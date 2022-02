Onde assistir o jogo do Corinthians hoje e horário do Paulistão – 19/02

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje e horário do Paulistão – 19/02

Saiba onde assistir o jogo do Corinthians hoje pelo Campeonato Paulista. O elenco alvinegro entra em campo neste sábado, 19 de fevereiro, contra o Botafogo na cidade de Ribeirão Preto, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pela oitava rodada na temporada. As informações estão no texto abaixo.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje

O jogo entre Botafogo e Corinthians vai passar no Youtube e no pay-per-view Premiere e Paulistão Play, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), em todo o Brasil.

O canal do Paulistão no Youtube transmite de graça a partida do Campeonato Paulista. Enquanto isso, o Premiere só está disponível para assinantes através de operadoras da TV paga ou com o conteúdo por R$49,90 até R$89,90.

Escalação do jogo do Corinthians hoje

Ainda sem técnico, o Corinthians venceu o São Bernardo na última rodada do Paulistão durante a semana. Agora, vai enfrentar um forte oponente jogando fora de casa. Em primeiro lugar no grupo A, contabiliza 13 pontos, tendo a vantagem em seis pontos diante o segundo colocado.

Botafogo: Deivity; Marlon, Joseph, Joaquim, Jean; Tarik, Filipe Soutto, Emerson Santos; Bruno Michel, Dudu, Tiago Reis

Enquanto isso, o Botafogo aparece em último e quarto lugar no grupo C com o total de 11 pontos. O agrupamento de equipes está completamente embolado, ou seja, tudo pode acontecer até o fim da temporada. É por isso que os três pontos são importantes para o clube de Ribeirão no jogo de hoje.

Corinthians: Cassio; Raul, João Pedro, João Victor, Fabio Santos; Du Queiroz, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, William; Roger Guedes

Acesse o link a seguir para assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje.

Jogos do Campeonato Paulista

Oito jogos serão realizados pela oitava rodada do Campeonato Paulista neste fim de semana.

Sábado (19/02):

Palmeiras 1 x 0 Santo André

Botafogo-SP x Corinthians – 18h30

Guarani x Ponte Preta – 20h30

São Bernardo x Ituano – 20h30

Domingo (20/02):

Água Santa x Mirassol – 11h

Santos x São Paulo – 18h30

Novorizontino x RB Bragantino – 20h30

Inter de Limeira x Ferroviária – 20h30

Palpite Botafogo-SP x Corinthians

O Corinthians busca a quarta vitória seguida na competição e, por isso, não deve medir esforços para sair do interior paulista com os três pontos neste sábado.

Entretanto, após decidir poupar jogadores sob o comando do interino Fernando Lázaro, é provável que a partida fique equilibrada diante do Botafogo.

Do outro lado, vindo de vitória na última semana, o grupo do Botafogo promete colocar ainda mais fogo em campo e dar trabalho para o Timão.

