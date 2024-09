Acompanhe a cobertura ao vivo do brasil enfrentando a Costa Rica hoje

Jogo do Brasil x Costa Rica: onde assistir a Copa do Mundo de futsal (24/9)

Nessa terça-feira, 24 de setembro, tem jogo do Brasil contra a Costa Rica pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. A partida ocorre no Azerbaijão, a partir das 9h30 (horário de Brasília), e tem transmissão para o Brasil ao vivo.

Onde assistir o jogo do Brasil no futsal

A partida entre Brasil e Costa Rica será transmitida ao vivo no Globoplay, Sportv, CazéTV e streaming FIFA+, a partir das nove e meia da manhã de terça, 24 de setembro.

Assistir o jogo do Brasil de hoje é importante, já que o vencedor da partida vai para as quartas de final e poderá pegar o Irã ou Marrocos.

Jogos da Copa do Mundo de Futsal

A décima Copa do Mundo de Futsal da FIFA é realizada no Uzbequistão e a final será no dia 6 de outubro.

Fase eliminatória

24 de setembro: Brasil x Costa Rica

24 de setembro: Holanda x Ucrânia

25 de setembro: Espanha x Venezuela

25 de setembro: Paraguai x Afeganistão

26 de setembro: Irã x Marrocos

26 de setembro: Portugal x Cazaquistão

27 de setembro: Tailândia x França

27 de setembro: Argentina x Croácia

Quartas de final

29 de setembro: (QF1) Brasil / Costa Rica x Irã / Marrocos

29 de setembro: (QF2) Holanda / Ucrânia x Espanha / Venezuela

30 de setembro: (QF3) Tailândia / França x Paraguai / Afeganistão

30 de setembro: (QF4) Portugal / Cazaquistão x Argentina / Croácia

Semifinais

2 de outubro: (SF1) QF2 vs QF1

3 de outubro: (SF2) QF4 vs QF3

Disputa pelo terceiro lugar

em 6 de outubro: Loser SF1 x Loser SF2

Final

6 de outubro: Vencedor SF1 vs Vencedor SF2