Onde vai passar o jogo do Flamengo x Córdoba na Libertadores; veja escalação

Nesta quarta-feira, 7 de maio, tem jogo do Flamengo pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores. A partida começa às 21h30 (de Brasília) e acontece na casa do rival, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina.

Em qual canal assistir o jogo do Flamengo hoje?

A torcida flamenguista pode assistir o jogo pela TV Globo, com retransmissão gratuita do Globoplay, e também através da Paramount+.

Prefere assistir online pelo celular? O torcedor pode assistir a partida de graça no GloboPlay, serviço de streaming da TV Globo que retransmite as imagens do jogo, mesmo para quem não é assinante.

Para acompanhar pelo celular, basta baixar o aplicativo no Android ou iOS e se cadastre no site da Globo com e-mail e a senha. Depois, procure a opção “Agora na TV” e procure o canal da Globo. Também dá para ter acesso completo pelo site do produto www.globoplay.globo.com de graça. Porém, lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização.

A provável escalação do Flamengo de Filipe Luís tem Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo), Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta (Luiz Araújo); Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Os pendurados são Viña (joelho direito), Plata (joelho direito) e Everton Cebolinha (panturrilha esquerda).

