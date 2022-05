Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje na Sul-Americana e horário

Valendo a classificação antecipada até as oitavas da Sul-Americana, o Junior Barranquilla enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do grupo H. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Fluminense hoje.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje?

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje? O canal Conmebol TV é quem vai passar o jogo do Fluminense hoje, a partir das 21h30, ao vivo pela Sul-Americana.

O horário da transmissão pode sofrer alteração de acordo com cada estado no país. Isso porque alguns estados tem o seu fuso horário e, por isso, o torcedor deve ficar atento.

Com exclusividade, a Conmebol TV é a detentora dos direitos de transmissão da Sul-Americana, transmitindo os jogos ao vivo para todos os estados do Brasil. Entretanto, apenas assinantes da Claro, Sky e DirecTV GO podem acompanhar.

Outra opção é para assistir online, no streaming Sky Play, NOW e DirecTV GO, em cada plataforma de graça. Basta acessar o site pelo computador ou aplicativo no celular e entrar com o login da assinatura.

Data: 04/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Conmebol TV

Fluminense e Junior Barranquilla na Sul-Americana em 2022

Com estreia de Fernando Diniz no comando técnico, o Fluminense concentra as suas atenções para a quarta rodada da Sul-Americana. Por três jogos sem vencer, o time carioca espera dar a volta por cima no confronto de hoje e continuar vivo na busca pela vaga das oitavas, já que somente um time avança. Em terceiro lugar no grupo H, contabiliza 4 pontos com uma vitória, um empate e uma derrota.

Enquanto isso, o Junior Barranquilla ocupa a liderança do grupo H com 7 pontos, tendo vantagem diante do segundo colocado de dois pontos. Se vencer o jogo desta quarta e o Union de Santa Fé perder para o Oriente Petrolero, o grupo colombiano fica perto de carimbar o passaporte até as oitavas de maneira antecipada.

Escalações de Fluminense x Junior Barranquilla:

Provável escalação de Fluminense: Fábio; Nino, David Braz, Luccas Claro; Wellington, Caio Paulista, Gustavo, Marlon, Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação de Junior Barranquilla: Viera; Viáfara, Rosero, Arias, Fuentes; Giraldo, Moreno, Contreras, Cabrera, Hinestroza; Borja. Técnico: Juan Cruz Real

Últimos jogos de Fluminense x Junior Barranquilla

Junior Barranquila 3 x 0 Fluminense (Sul-Americana)

Fluminense 1 x 2 Junior Barranquila (Libertadores)

Junior Barranquila 1 x 1 Fluminense (Libertadores)

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.