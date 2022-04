Onde vai passar o jogo do Fluminense x Oriente Petrolero e horário hoje

Nesta quarta-feira, Fluminense e Oriente Petrolero disputam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela rodada de abertura no grupo H da Sul-Americana em 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A seguir, confira quais são os detalhes e onde vai passar o jogo do Fluminense hoje.

Estão no grupo H as equipes de Junior Barranquilla, Unión de Santa Fé, Fluminense e Oriente Petrolero.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje será no canal CONMEBOL TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

O canal possui exclusividade dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana. A emissora é propriedade da entidade e só está disponível nas operadoras Sky, Claro e DirecTV GO, da TV paga.

Para ter acesso completo, basta assinar o valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Outra opção é acompanhar através dos aplicativos Sky Play e NOW.

Basta sintonizar os canais 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV.

+ Brasileirão são quantas rodadas em 2022?

Qual o horário do jogo do Atlético MG na Libertadores hoje

Fluminense x Oriente Petrolero vai ter início a a partir das 19h15, pelo horário de Brasília, nesta quarta-feira em 6 de abril, pela primeira rodada na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2022.

O maior estádio do Brasil vai sediar o encontro entre as duas equipes na competição. Trata-se do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Totalmente reformada, a arena detêm o espaço para mais de 78 mil torcedores acompanharem ao vivo o jogo.

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Provável escalação de Fluminense x Oriente Petrolero

Escalação do Fluminense: Fábio, Calegari, Manoel, David Braz, Cristiano, André, Felipe Melo, Yago Felipe, Ganso, Willian e Cano

Escalação do Oriente Petrolero: Quiñonez, Paz Terán, Zazpe, Alvarez Vargas, Caire, Rios Pinto, Rojas, López, Ribera, Sánchez e Suárez

O Fluminense consagrou-se campeão carioca no fim de semana contra o Flamengo. Agora, tem o importante compromisso na Copa Sul-Americana pela primeira rodada da primeira fase. Integrando o grupo H também com Junior Barranquila e Unión de Santa Fé, o Flu deve manter a concentração no confronto para abrir a vantagem e, quem sabe, assumir a liderança.

Classificado depois de vencer as duas partidas da fase preliminar, o Oriente Petrolero busca o seu primeiro título sul-americano em toda a história do futebol. Entretanto, o clube pode ter problemas pela frente já que o seu desempenho nas últimas semanas não tem sido dos melhores, deixando a desejar no Campeonato Boliviano onde aparece com apenas três vitórias em 7 jogos.

Fluminense x Oriente Petrolero último jogo

As equipes de Fluminense e Oriente Petrolero nunca se enfrentaram em toda a história do futebol. Isso significa que o encontro desta noite vai ser a primeira vez dentro dos gramados.

Uma segunda partida entre os dois já está marcada, mas desta vez será na Bolívia, na casa do Oriente Petrolero, também pela primeira fase da Sul-Americana de 2022.

Relembre no vídeo a seguir como foi o último jogo do Fluminense.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.