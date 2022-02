Onde vai passar o jogo do Fluminense x Vasco hoje ao vivo e horário 26/2

O Fluminense enfrenta o Vasco no clássico da nona rodada do Campeonato Carioca neste sábado, 26/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Onde vai passar o jogo do Fluminense x Vasco hoje ao vivo o torcedor confere a seguir no texto.

Onde vai passar o jogo do Fluminense x Vasco hoje

O jogo do Fluminense x Vasco vai passar no pay-per-view Cariocão Play, a partir das 17h (Horário de Brasília).

A partida pode ser assistida através do PPV do Cariocão Play, somente para assinantes, disponível pelo site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo nos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Data: 26/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Transmissão: Cariocão Play

Como estão as equipes na temporada?

Depois de vencer o seu primeiro jogo na segunda fase da Libertadores, o Fluminense volta a jogar pelo Campeonato Carioca neste sábado. Pelo clássico, precisa dos três pontos se quiser se manter em primeiro lugar, tendo neste momento 21 pontos, ou seja, a vantagem de dois pontos com o segundo colocado.

Enquanto isso, o Vasco aparece em terceiro lugar com 19 pontos, ou seja, tem a oportunidade se assumir a liderança se ganhar o jogo deste sábado e, assim, abrindo vantagem ao seu próprio adversário do jogo de hoje. Em toda a temporada, contabiliza seis partidas vencidas, um empate e uma derrota.

Escalação de Fluminense x Vasco

Nenhuma das equipes apresenta novos desfalques para o jogo de hoje.

Fluminense: Marcos Felipe (Fábio); Calegari, Manoel, Luccas Claro, Pineida; Wellington, Nonato, Nathan, Yago Felipe; Arias, Cano

Vasco: Thiago Rodrigues; Luis Cangá, Weverton, Anderson Conceição, Riquelme; Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Nenê; Gabriel Pec, Raniel

Confira o último jogo do Fluminense x Vasco.

Confira o último jogo do Fluminense x Vasco.