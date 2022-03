Onde vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo e horário (23/03)

Caldense e Atlético MG se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 16h30, na partida de volta da semifinal no Campeonato Mineiro, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Confira as informações sobre onde vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo.

Na primeira partida, o elenco do Atlético venceu por 3 a 0 e, por isso, precisa somente de um empate para avançar até a final.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje

O jogo entre Caldense e Atlético MG terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

O canal da TV aberta vai passar o jogo desta quarta-feira em todo o estado de Minas Gerais, desde a capital até o interior do estado de graça. Já a emissora do SporTV só está disponível em operadoras por assinatura.

A plataforma do Premiere, pay-per-view da Globo, vai passar o jogo de hoje disponível em operadoras de TV e no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90.

Escalação de Caldense x Atlético MG

O elenco do Caldense perdeu o primeiro confronto na semifinal do Campeonato Mineiro e, por isso, entra em campo nesta quarta-feira disposto a garantir a diferença e principalmente a classificação até a grande final do torneio. Na primeira fase, o time marcou 18 pontos em quarta posição.

Provável Caldense: Renan, Jonathan, Lula, Mateus Muller, Yuri Ferraz, Ikaro, Borges, Emerson, Gabriel Braga, Arnaldo e Marco Aurélio

Do outro lado, o Galo continua sendo o grande favorito para chegar até a grande final do Campeonato Mineiro. O grupo terminou a partida de ida com três gols em seu favor e, dessa maneira, precisa somente de um empate no jogo de hoje para avançar até a decisão da temporada. O elenco pode também enfrentar o Cruzeiro, seu grande rival, na final pelo título.

Provável Atlético MG: Rafael, Guga, Godín, Igor Rabello, Guilherme Arana, Calebe, Zaracho, Otávio, Savarino, Vargas e Sasha

Caldense x Atlético MG último jogo

O último encontro entre o Galo e Caldense aconteceu pela última vez em 19 de março de 2022, sábado, durante a primeira partida na semifinal do Campeonato Mineiro de 2022.

Sob o resultado de 3 a0, o Atlético Mineiro venceu com gols de Eduardo Sasha, Vargas e Hulk.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os times.

