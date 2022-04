Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro hoje: canal e que horas 02/04

Neste sábado, Atlético MG e Cruzeiro se enfrentam a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela final do Campeonato Mineiro de 2022, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Confira as informações da transmissão da partida e onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro ao vivo.

Em partida única, quem vencer é o grande campeão do Mineiro em 2022. Em caso de empate, o título será disputado nos pênaltis.

Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro hoje

O jogo entre Atlético MG e Cruzeiro hoje vai ser transmitido na Globo, SporTV e Premiere, a partir das 16h30, no horário de Brasília.

A Rede Globo vai passar o clássico neste sábado para todo o estado de Minas Gerais ao vivo e de graça. Já o canal do SporTV transmite somente na TV por assinatura.

No pay-per-view, o Premiere também vai transmitir a partida, disponíveis em canais da TV paga pelo valor de R$49,90 até R$89,90 no site (www.premiere.globo.com) ou aplicativo para Android e iOS.

A arbitragem é de Felipe Fernandes de Lima.

Provável escalação do jogo do Atlético MG e Cruzeiro

Escalação do Atlético MG: Everson, Mariano, Godín, Nathan Silva, Guilherme Arana, Jair, Allan, Nacho Fernández, Keno, Savarino e Hulk

Escalação do Cruzeiro: Rafael, Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Santos, Willian Oliveira, Fernando Canesin, João Paulo, Waguininho, Vitor Roque e Edu

Para chegar até aqui, o Galo garantiu-se em primeiro lugar na primeira fase do Campeonato Mineiro. Contabilizando 28 pontos, venceu nove partidas, empatou uma e perdeu também uma rodada. Na semifinal, superou o Caldense nos dois jogos e, por isso, é o grande favorito para a final da temporada no estadual.

Enquanto isso, o Cruzeiro tenta se recuperar de problemas internos após uma temporada complicada na edição passada. Na primeira fase, o grupo terminou em terceiro lugar com 22 pontos, ou seja, marcou o total de sete vitórias, um empate e três derrotas em toda a competição. Agora, tem a oportunidade de lutar pelo título e consagrar-se como o melhor elenco do estado.

Atlético MG x Cruzeiro último jogo

O último jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro aconteceu em 6 de março de 2022, pela primeira fase do Campeonato Mineiro na temporada atual. Por 2 x 1, o Galo venceu com gols de Hulk e Ademir, enquanto Vitor Roque descontou.

Confira os últimos jogos entre Galo e Cruzeiro.

11/04/2021 – Cruzeiro 1 x 0 Atlético – Campeonato Mineiro

07/03/2020 – Atlético 2 x 1 Cruzeiro – Campeonato Mineiro

10/11/2019 – Cruzeiro 0 x 0 Atlético – Brasileirão

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

Quem tem mais títulos no Campeonato Mineiro?

O Atlético Mineiro é quem tem mais títulos no Campeonato Mineiro. O Galo contabiliza 45 taças em toda a história na competição, tendo uma vantagem de sete com o seu maior rival, o Cruzeiro com 38.

Também aparecem na lista de vencedores o América, Villa Nova, Siderúrgica, Ipatinga e Caldense.

1º Atlético: 45 títulos

2º Cruzeiro: 38 títulos

3º América: 16 títulos

Villa Nova: 5 títulos

Siderúrgica: 2 títulos

Ipatinga: 1 títulos

Caldense: 1 títulos

