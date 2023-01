Equipe do Grêmio joga contra o São José neste domingo, 29 de janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje: horário ao vivo do Gaúcho 2023

O Grêmio visita o São José neste domingo, 29 de janeiro, para buscar os três pontos e assim manter-se na liderança do Campeonato Gaúcho com vantagem. Pela terceira rodada da competição, o jogo do Grêmio hoje vai ser no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre, às 20h30 (Horário de Brasília).

Os anfitriões vem de empate com o Caxias, enquanto o tricolor ganhou do Brasil de Pelotas no meio da semana.

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje ao vivo

O jogo do Grêmio hoje vai passar no Premiere e GloboPlay às 20h30, horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view é quem exibe a partida entre Grêmio e São José na rodada do Campeonato Gaúcho neste domingo ao vivo.

Como a Rede Globo detém os direitos do torneio estadual do Rio Grande do Sul, ela pode passar os jogos tanto na TV aberta como fechada. O torcedor deve obter o Premiere em sua programação por valor extra na mensalidade.

Outra opção é acompanhar no GloboPlay, mas somente se o torcedor for assinante na plataforma. Dá para assistir no aplicativo para celular, tablet ou smartv, além do próprio site no computador.

Quem vai apitar o jogo de hoje

O árbitro do jogo do Grêmio hoje contra o São José vai ser Douglas Schwengber da Silva neste domingo, 29 de janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

Os assistentes vão ser Claiton Timm e Conrado Bittencourt Berger, enquanto o quarto árbitro será atheus Souza Costa.

O técnico de arbitragem escolhido foi Elio Nepomuceno de Andrade Junior.

Escalações:

Provável escalação do jogo do São José hoje: Fábio; Matheus Pivô, Tiago Pedra, Jadson, Marcelo; Lissandro, Neko, Sillas; Matheuzinho, Thiago Santos e Netto.

Provável escalação do jogo do Grêmio hoje: Gabriel; Thaciano, Gustavo Martins, Bruno Ivini, Diogo Barbosa; Lucas Silva, Villasanti, Cristaldo; Gustavinho, Guilherme e Diego Souza.

Terceira rodada do Campeonato Gaúcho

Além do jogo do Grêmio hoje, outros embates serão disputados neste fim de semana pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

Sábado, 28/01:

Internacional 4 x 0 São Luiz

Domingo, 29/01:

Esportivo x Brasil de Pelotas - 16h

Avenida x Ypiranga - 16h

Caxias x Aimoré - 19h

São José x Grêmio - 20h30

Segunda-feira, 30/01:

20h - Novo Hamburgo x Juventude

