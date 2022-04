Onde vai passar o jogo do Inter hoje na Sul-Americana e horário (26/4)

Pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, o Independiente Medellín recebe o Internacional nesta terça-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira, na Colômbia. Com transmissão ao vivo, saiba onde vai passar o jogo do Inter hoje.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje na Sul-Americana?

O jogo do Inter hoje vai ser transmitido na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da Conmebol transmite os jogos da Copa Sul-Americana para todos os estados do Brasil através de operadoras por assinatura. Isso significa que apenas a Sky, Claro e DirecTVGO tem a emissora em sua programação.

Outra opção é acompanhar através dos aplicativos Sky Play, Now e DirecTVGO. Basta acessar a plataforma de cada um deles, entrar com o login e senha e assistir seja no celular, computador ou tablet.

É importante ressaltar que apenas assinantes de operadoras tem acesso ao canal. Para tornar-se membro, basta entrar em contato com a operadora e, pelos valores de R$29,90 ou R$19,90 por mês, assinar.

Informações de onde vai passar o jogo do Inter hoje:

Horário: 21h30

Local: Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira, na Colômbia.

Onde assistir: Conembol TV

Escalação do Internacional para o jogo de hoje

O técnico Mano Menezes assumiu o comando técnico do Internacional após a demissão de Alexander Medina.

O comandante não poderá contar com Kaique Rocha, Tiago Barbosa, Moisés e Taison, todos lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Sendo assim, confira a provável escalação do jogo do Inter hoje.

Escalação do Internacional: Daniel, Bustos, Mercado, Bruno Méndez, Renê, Gabriel, Edenilson, De Pena, Mauricio, Wanderson e Wesley

Internacional na Copa Sul-Americana

A equipe do Inter, comandada por Mano Menezes, entra em campo pela terceira rodada da Sul-Americana neste início de temporada. Integrando o grupo E, o time gaúcho também enfrenta 9 de Octubre e Guaireña, além do Independiente Medellín.

Em terceiro lugar com 2 pontos, o Inter passa por um momento complicado na competição. Isso porque estreou com empate diante do 9 de Octubre, do Equador, e novamente pela segunda rodada ficou na igualdade com o Guaireña, do Paraguai.

Agora, busca a sua primeira vitória na competição para manter o objetivo de alcançar a próxima fase. A Sul-Americana apresenta seis rodadas na primeira fase, onde apenas os dois primeiros avançam até as oitavas de final.

No vídeo a seguir, confira como foi o último jogo do Inter.