Manchester City é o favorito no Mundial - Foto: Reprodução/efks by Getty Images

Onde vai passar o jogo do Manchester City no Mundial – 19/12

Manchester City, campeão da Champions, e Urawa Reds, representante da Ásia, disputarão a semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira, 19 de dezembro, às 15h (de Brasília). O jogo do Manchester City vai ser no King Abdullah Sports City, onde o vencedor enfrentará o Fluminense na grande final.

Quem vai transmitir o jogo do Manchester City ao vivo

A partida entre Manchester City e Urawa Reds será transmitida na TV Globo e nas plataformas FIFA+, Globoplay e CazéTV no Youtube às 15h, horário de Brasília, de graça para todo o país. Nenhum canal da televisão paga vai exibir o confronto do Mundial de Clubes nesta terça-feira.

Com a narração de Gustavo Villani e comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro, a Globo exibe a semifinal ao vivo para todo o Brasil. A retransmissão da emissora estará disponível de graça não plataforma Globoplay, e não precisa ser assinante para acompanhar.

O acesso do FIFA+ é gratuito no site (www.fifa.com) e o CazéTV está disponível no Youtube para todo o público.

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá

Arbitragem: Mohammed Al Hoish

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazéTV

Escalações de Manchester City x Urawa Reds

Pep Guardiola tem uma difícil missão em seu jogo de estreia: encontrar a escalação perfeita sem Erling Haaland e Kevin De Bruyne. O norueguês é desfalque do Manchester City porque está tratando a sua lesão no pé, enquanto o belga ainda se recupera da lesão muscular que sentiu na final da Liga dos Campeões, em agosto.

No último fim de semana, o City empatou em 2 a 2 com o Crystal Palace, na 17ª rodada do Campeonato Inglês. Os Citizens ocupam a quarta posição com 34 pontos, somados em 10 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Para Maciej Skorza, técnico do Urawa Reds, não há desfalques no plantel. O comandante deve repetir a escalação do jogo contra o León, com Koizumi e Kanté na linha de frente. Campeão da Liga dos Campeões da Ásia, a vitória do Urawa contra os ingleses será considerada uma zebra.

Acompanhe as possíveis escalações de Manchester City e Urawa Reds.

Provável escalação do jogo do Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Gvardiol; Lewis, Rodri, Bernardo Silva; Phil Foden, Jack Grealish e Julián Álvarez.

Provável escalação do jogo do Urawa Reds: Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Hoibraten, Akimoto; Okubo, Iwao, Ito, Punya; Koizumi e Kanté.

O que acontece em caso de empate?

Caso Manchester City e Urawa Reds conquistem o mesmo número de gols na semifinal, o regulamento do Mundial de Clubes indica que o primeiro critério de desempate é a prorrogação. Em até 10 minutos após o fim do segundo etapa, dois tempos extras serão disputados entre as equipes.

A prorrogação é jogada por dois tempos, cada um com 15 minutos cada sob as mesmas regras de faltas, cartões amarelos e vermelhos e substituições. O time que conseguir marcar gol e mudar o placar em seu favor fica com a vaga na final.

Mas, se a igualdade entre as equipes permanecer, aí as cobranças de pênaltis é que vão determinar quem fica com a vaga na grande final do Mundial de Clubes da FIFA. Cada time terá direito a cinco cobranças, onde quem marcar mais gols é o segundo finalista.

Quando é a final contra o Fluminense?

A final do Mundial de Clubes está marcada para sexta-feira, 22 de dezembro, às 15h, horário de Brasília, no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá. O Fluminense aguarda o resultado da outra chave para saber quem vai enfrentar na decisão pelo troféu da FIFA.

Assim como as outras fases, a final também é disputada em partida única, com os critérios de desempate sendo prorrogação e penalidades se necessário.

O Fluminense derrotou o Al Ahly na semifinal por 2 a 0, com gols de Arias, de pênalti, e John Kennedy, ambos no segundo tempo. Os torcedores cariocas esperam uma zebra no jogo entre Manchester City e Urawa Reds, mas a previsão é que os ingleses carimbem o passaporte para a final.

Na última temporada, o Real Madrid passeou contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, ao vencer por 5 a 3, com gols de Vinicius Junior, dois, Valverde, também dois, e Benzema. Para os árabes, Marega e Luciano Vietto descontou duas vezes.

