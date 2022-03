Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo e horário – 20/03

Já classificado para as quartas do Paulistão, alviverde disputa contra o RB Bragantino neste domingo

Neste domingo, RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam pela última rodada do Campeonato Paulista de 2022 na primeira fase. Começando às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a transmissão da partida já está definida. Confira os detalhes de onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje.

O time do Bragantino foi derrotado pelo Ituano no último fim de semana, enquanto o alviverde superou o Corinthians durante a última quinta-feira em clássico remarcado.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje

A partida entre RB Bragantino e Palmeiras hoje vai passar ao vivo no pay-per-view Premiere e Paulistão Play, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A plataforma do Premiere, pay-per-view da Globo, vai passar o jogo de hoje disponível em operadoras de TV e no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90.

Já o streaming da FPF, o Paulistão Play, pode ser encontrado no portal (www.paulistaoplay.com.br), por R$34,99.

Escalação RB Bragantino x Palmeiras

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o RB Bragantino entra em campo neste domingo somente para cumprir tabela. Em primeiro lugar no grupo D, contabiliza 19 pontos e com a vantagem de sete pontos diante do segundo colocado, não pode mais ser alcançado. Ao todo, contabiliza seis vitórias, um empate e quatro derrotas.

Provável RB Bragantino: Júlio César, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Weverson, Praxedes, Hyoran, Luciano, Artur, Bruno e Ytalo

Enquanto isso, o Palmeiras se encontra na mesma situação. O Verdão também está classificado e agora só espera para saber quem vai enfrentar nas quartas de final do Paulistão. Pelo grupo C, está em primeiro lugar com 29 pontos, com onze pontos de vantagem mediante os rivais, contabilizando nove vitórias e dois empates.

Provável Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Raphael Veiga, Zé Rafael, Danilo, Scarpa, Rony e Dudu

Último jogo RB Bragantino x Palmeiras

As equipes de RB Bragantino e Palmeiras se enfrentaram pela última vez em 9 de outubro de 2021, pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A pela temporada passada.

Por 4 a 2, jogando no Allianz Parque, o Bragantino marcou com Ytalo, Artur e Cuello, enquanto Dudu e Raphael Veiga descontaram para o alviverde.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

