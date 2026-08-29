Futebol

Onde vai passar o jogo do Porto x Académico Viseu e escalações hoje

Jogo é pela quarta rodada do Campeonato Português

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir a Académico Viseu x Porto Getty
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O Porto entra em campo neste sábado (29) para defender a liderança da Liga Portugal. Pela quarta rodada do Campeonato Português, o Dragão enfrenta o Académico de Viseu, às 14h (de Brasília), no Estádio Municipal do Fontelo.

A equipe visitante tem 100% de aproveitamento na competição e ainda não sofreu gols. Do outro lado, o Académico de Viseu, recém-promovido à primeira divisão, soma dois pontos e tenta conquistar sua primeira vitória na elite.

Onde assistir a Académico Viseu x Porto

O confronto pela quarta rodada do Campeonato Português terá transmissão ao vivo pela Disney+, serviço de streaming. Para acompanhar a partida ao vivo, o torcedor deve acessar a plataforma Disney+ pelo celular, computador, tablet ou Smart TV. Depois, é necessário entrar na conta cadastrada no serviço de streaming e procurar pela transmissão de Académico Viseu x Porto. Com a partida localizada, basta selecionar a opção de reprodução para acompanhar o confronto a partir das 14h (de Brasília).

De volta à primeira divisão portuguesa, o Académico de Viseu ainda procura seu primeiro resultado positivo na competição. A equipe ocupa a 12ª posição, com dois pontos conquistados em três rodadas. O momento recente também mostra dificuldade para vencer. Nos últimos cinco jogos considerando todas as competições, foram quatro empates e uma derrota.

Com o apoio da torcida no Estádio Municipal do Fontelo, o time comandado por Bruno Pinheiro tenta aproveitar o duelo contra o líder para iniciar uma reação na Liga Portugal.

O Porto chega ao confronto como líder isolado e dono de uma campanha impecável no Campeonato Português. Em três partidas disputadas, foram três vitórias e nenhum gol sofrido.

A boa sequência, porém, não se limita à Liga Portugal. O Dragão também conquistou a Supercopa de Portugal contra o Torreense e acumula cinco vitórias consecutivas na temporada.

A defesa segue como um dos principais pontos fortes da equipe, que tenta manter o aproveitamento de 100% e continuar sem sofrer gols na competição.

Académico Viseu x Porto: escalações

Académico de Viseu: Ewerton; A. Correia, N. Michelis, Pedro Barcelos e Robinho; C. Kahraman, A. Ceitil e S. Messeguem; João Guilherme, André Clóvis e L. Gohi. Técnico: Bruno Pinheiro.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Zaidu; Viktor Froholdt, Pablo Rosario e Gabri Veiga; William Gomes, André Silva e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

A partida será comandada pelo árbitro Miguel Nogueira. Paulo Brás e Nuno Pires serão os auxiliares.

No VAR, estará Pedro Ferreira.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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