Onde vai passar o jogo do Porto x Farense no Campeonato Português – 20/08

O Estádio do Dragão será o palco do jogo do Porto neste domingo, 20 de agosto, contra o Farense na segunda rodada do Campeonato Português. Com início às 14h (horário de Brasília), descubra onde assistir a partida do futebol português e quais as escalações.

Onde assistir o jogo do Porto hoje ao vivo

Sem transmissão na TV, o jogo do Porto e Farense neste domingo vai passar no Star Plus, serviço de streaming da Disney, para todo o país a partir das 14h, horário de Brasília. Assine a plataforma por R$ 40,90 e assista a jogos de futebol ao vivo.

O Porto estreou com vitória no Campeonato Português diante do Moreirense. A vitória neste domingo coloca o time na parte de cima da tabela, por isso o treinador Sergio Conceição vai usar em campo Diogo Costa; João Mário, Marcano, Sanusi, Cardoso; Galeno, Otávio, Eustáquio, Aquino; Namaso e Taremi.

O Farense é o primeiro da zona de rebaixamento porque perdeu para o Casa Pia na primeira rodada. O técnico José Mota vai utilizar os jogadores Felipe; Muscat, Talocha, Delgado, Silva; Isidoro, Falcão, Oliveira; Matias, Duarte e Baldé.

Horário : 14h (de Brasília)

: 14h (de Brasília) Local : Estádio do Dragão

: Estádio do Dragão Onde assistir jogo do Porto hoje: Star Plus

Como funciona o Campeonato Português?

Dezoito equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Português, a Primeira Liga, incluindo Benfica, Sporting e Porto, três dos maiores elencos do futebol internacional e protagonistas na Liga dos Campeões, torneio anual da UEFA.

O Campeonato Português é realizado em 34 rodadas em pontos corridos, onde todos os times se enfrentam duas vezes na temporada, sendo a primeira em sua casa e a segunda partida na casa do adversário. Cada vitória vale três pontos e o empate dá um para ambos os times. Estes pontos são necessários para o clube subir de posição por posição, até chegar na liderança.

Ao fim da temporada, o time com mais pontos será o campeão português, além de vagas para a Champions, Liga Europa e Conference Leagu distribuídas na parte de cima. Os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

Jogos da segunda rodada

A segunda rodada do Campeonato Português apresenta nove partidas neste fim de semana.

Sexta-feira (18 de agosto):

Casa Pia 1 x 2 Sporting

Sábado (19 de agosto):

Vitória SC 2 x 1 Gil Vicente

Chaves 2 x 4 Braga

Portimonense 1 x 4 Boavista

Benfica 2 x 0 Estrela Amadora

Domingo (20 de agosto):

Estoril x Rio Ave - 11h30

Porto x Farense - 14h

Vizela x Arouca - 16h30

Segunda-feira (21 de agosto):

Famalicão x Moreirense - 16h15

