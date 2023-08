Com Neymar, quando é o próximo jogo do Al Hilal Saudita em 2023?

Após a grande festa de apresentação para Neymar, o Al Hilal não saiu do empate com o Al Fayha em 1 a 1 neste sábado, 19 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. O elenco de Riade ocupa a quarta posição da tabela com quatro pontos e só volta a jogar no meio da semana.

Qual é o próximo jogo do Al Hilal?

O Al Hilal volta a jogar na próxima quinta-feira, 24 de agosto, contra o Al Raed na terceira rodada do Campeonato Saudita. O elenco azul estreou com vitória diante do Abha, mas empatou com o Al Fayha no fim de semana, em Riade, após a apresentação de Neymar.

Na história de confrontos, Al Hilal e Al Raed se enfrentaram em 32 oportunidades, com 27 vitórias para o time de Neymar, quatro empates e um triunfo ao elenco de Buraydah, segundo dados do portal de estatísticas O Gol.

Os jogos do Campeonato Saudita são transmitidos na Band e no Bandsports para todo o país, e também no canal GOAT no Youtube de forma gratuita.

Al Raed x Al Hilal - 3ª rodada

Data: quinta-feira, 24/08

Horário: 15h

Local: King Abdullah Sport City Stadium

Onde assistir: Bandsports e GOAT no Youtube

Contratações do Al Hilal

Neymar não é a única contratação de peso que o Al Hilal fez na janela de transferências. Dias depois de anunciar o brasileiro, o clube saudita também informou a contratação do goleiro Bono, de 32 anos, que brilhou na Copa do Mundo do Catar com o Marrocos, e do brasileiro Malcom, do Zenit.

A lista de negociações e grandes atletas não para por aí. O meia Rúben Neves, ex-atleta do Wolves, na Inglaterra, Milinkovic-Savic, da Lazio, e Koulibaly, do Chelsea, também integram o grupo do Al Hilal na temporada.

O valor total de gastos, segundo o GE, é de 300 milhões de euros, o mesmo que R$ 1,6 milhões, apenas em contratações, a maior da Arábia Saudita.

Quando Neymar estreia?

Mesmo com a luxuosa festa de apresentação no King Fahd International Stadium, em Riade, Neymar sequer foi relacionado pelo treinador Jorge Jesus. Em fevereiro deste ano Neymar machucou o tornozelo direito em partida contra o Lille, no Campeonato Francês.

Ele passou por cirurgia em março e desde então se recupera. Em 03 de agosto o brasileiro entrou em campo pelo Paris Saint-Germain em amistoso contra o Jeonbuk Hyundai, em jornada da pré-temporada na Ásia, mas em partidas oficiais Neymar não entra em campo desde fevereiro.

Segundo o jornal português A Bola, o atacante deve estar à disposição de Jorge Jesus em setembro, ou seja, ele pode estrear no Al Hilal em Al Ittihad, em 1º de setembro na quinta rodada, ou então disputar a sexta rodada diante do Al-Riyadh, no dia 15 de setembro.

