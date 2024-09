Onde vai passar o jogo do Real Madrid e Atlético Madrid hoje no Espanhol? Online e ao vivo

Neste domingo, 29 de setembro, tem jogo do Real Madrid e Atlético Madrid na Laliga. A partida ocorre no Estádio Metropolitano, em Madri (Espanha), a partir das 16h (horário de Brasília), e tem transmissão para o Brasil ao vivo.

Transmissão do jogo do Real Madrid hoje

No Brasil, a partida entre Real Madrid e Atlético Madrid será transmitida ao vivo pela Disney+, streaming de assinatura, a partir das 4 horas da tarde de domingo, 29 de setembro.

O jogo de hoje não tem transmissão na TV.

Embora ainda estejamos no início da temporada, os dois parecem prestes a brigar pelo topo da tabela da La Liga .

Escalação e notícias do Real Madrid e Atlético de Madrid

O Atlético está em terceiro na La Liga com 15 pontos de 21 possíveis, o que é dois pontos a menos que o Real, que está em segundo e quatro pontos atrás do líder Barca.

O time de Simeone empatou com o Rayo Vallecano no último fim de semana, mas superou o Celta Vigo no final da semana para quatro vitórias em cinco em todas as competições. Os homens de Ancelotti já empataram duas vezes nesta temporada, mas estão em uma sequência de cinco vitórias consecutivas, que incluíram uma vitória na abertura da Liga dos Campeões da UEFA sobre o VfB Stuttgart.

Escalação do Atlético Madrid: Oblak; Le Normand, Giménez e Reinildo; Llorente, De Paul, Koke, Gallagher e Samuel Lino; Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Time do Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militão e Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Bellingham; Vini Jr e Rodrygo.

Previsão

Este provavelmente será extremamente apertado, com pouca diferença entre os dois lados. Cada lado marcando, mas nenhum vencedor eventual parece certo, com o ataque do Real impactado pela ausência de Mbappe, mas a forte defesa do Atlético também é um fator-chave. Uma vitória estreita por um gol não seria irrealista, mas um empate no placar continua sendo o resultado mais provável. Escolha: Atlético 1, Real 1.\

