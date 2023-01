Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje x Real Sociedad ao vivo (29/01)

Com seis pontos a menos que o líder, o Real Madrid recebe o Real Sociedad neste domingo, para brigar pelos três pontos e se manter na luta pela primeira posição. Com início às 17h (Horário de Brasília), o jogo do Real Madrid hoje é válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol no Santiago Bernabéu.

Transmissão jogo do Real Madrid hoje online

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no Star +, a partir das 17h, horário de Brasília.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de imagens do Campeonato Espanhol. É o grupo quem decide quais partidas serão transmitidas na TV, em quais canais e no serviço online.

Neste domingo, o jogo do Real Madrid hoje não vai passar em nenhum canal de TV. Só vai dar para assistir ao vivo através da plataforma de streaming.

A plataforma de streaming em assinatura Star Plus está disponível no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv, além do próprio site por diferentes pacotes.

LEIA: Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?

Escalações de Real Madrid x Real Sociedad

Lucas Vazquez e Mendy são desfalques.

Provável escalação do jogo do Real Madrid hoje: Courtois (Lunin); Camavinga, Militão, Rüdiger, Nacho; Modric, Ceballos, Kroos; Vini Júnior, Benzema e Valverde.

Os visitantes não terão Sadiq, Merquelanz, Merino e Davis Silva, lesionados.

Provável escalação do jogo do Real Sociedad hoje: Remiro; Zubeldia, Elustondo, Normand, Rico; Méndez, Zubimendi, Marín; Kubo, Oyarzabal e Sorloth.

Real Madrid nas oitavas da Champions League

Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid vai enfrentar o Liverpool nas oitavas de final.

O reencontro acontece após a final da temporada passada, onde o Real venceu por 1 a 0, gol de Vini Júnior, na última final da Champions para conquistar o título.

A partida de ida será na terça-feira, 21 de fevereiro, às 17h, na Inglaterra. Já a volta será na quarta-feira, 15 de março, no Estádio Santiago Bernabéu, às 17h, horário de Brasília.

Rodada do Campeonato Espanhol

Além do jogo do Real Madrid hoje, outros confrontos também serão disputados neste fim de semana pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol.

Sexta-feira, 27/01:

Almería 3 x 1 Espanyol

Sábado, 28/01:

Cádiz 2 x 0 Mallorca

Girona 0 x 1 Barcelona

Sevilla 3 x 0 Elche

Getafe 0 x 1 Betis

Domingo, 29/01:

Real Valladolid x Valencia - 10h

Osasuna x Atlético de Madrid - 12h15

Celta de Vigo x Athletic Bilbao - 14h30

Real Madrid x Real Sociedad - 17h

Segunda-feira, 30/01:

Villarreal x Rayo Vallecano - 17h

