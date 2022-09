Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje? Que horas vai ser? (01/09)

É decisão na Sul-Americana! Pelo jogo de ida na semifinal, Atlético GO e São Paulo disputam nesta quinta-feira, 1º de setembro, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Serra Dourada. Saiba onde vai passar o jogo do São Paulo hoje ao vivo, onde quem vencer garante a vantagem para a partida de volta.

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje

O jogo do São Paulo hoje vai passar na CONMEBOL TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Para a infelicidade do torcedor que não perde nenhum jogo do tricolor, o embate nesta quinta-feira só tem transmissão pelo canal da Conmebol, disponível apenas entre as operadoras da Claro/NET, Sky e DirecTV GO para todos os estados do país. Para ter o pacote de canais na programação o torcedor tem que pagar R$19,90 direto na mensalidade.

Prefere assistir online pelo celular? Existe a opção, mas apenas para assinantes. Isso porque os serviços de streaming do NOW, Sky Play e DirecTV GO retransmitem a partida para os aplicativos disponíveis tanto no celular, tablet e computador. Para ter acesso completo é necessário entrar com o login de usuário e a senha.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Arbitragem: Jesús Valenzuela (Ven)

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje: CONMEBOL TV

Caminho de Atlético GO e São Paulo

O São Paulo começou a Sul-Americana bastante confiante. No grupo D, terminou em primeiro lugar com 16 pontos, colecionando cinco vitórias e um empate. Pelas oitavas de final superou o Universidad Católica por 4 x 2 e, na volta em 4 x 1.

Pelas quartas de final, o tricolor venceu em 1 x 0 e na volta nos pênaltis se classificou. Sob o comando técnico de Rogério Ceni, o São Paulo é o favorito na disputa.

O Atlético Goianiense entra em campo nesta quinta-feira logo após a demissão do técnico Jorginho. O comandante foi demitido após a derrota para o Goiás no fim de semana, pelo Brasileirão. Em seu lugar, a diretoria contratou o técnico Eduardo Baptista.

Na Sul-Americana, o Dragão surpreendeu. No grupo F, terminou em primeiro lugar com 13 pontos, contabilizando quatro vitórias, um empate e uma derrota. Pelas oitavas de final, perdeu para o Olimpia por 2 x 0 na primeira partida e, na volta, garantiu a classificação nos pênaltis.

Pelas quartas de final, venceu o Nacional do Uruguai em 1 x 0 e, na volta, garantiu-se ao vencer novamente por 3 x 0, dentro de casa. Agora, tenta a sorte para se garantir na final.

Prováveis escalações de Atlético GO x São Paulo

Após a demissão do técnico Jorginho, o elenco contará com o domínio de Eduardo Baptista. O goleiro Ronaldo é o desfalque dos anfitriões.

Provável escalação do Atlético GO: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus, Arthur; Marlon Freitas, Baralhas, Jorginho, Wellington Rato; Airton e Churín.

Rogério Ceni não poderá contar com Caio, André, Miranda e Arboleda, em recuperação de lesões.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Ferraresi, Léo Pelé; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Galoppo, Patrick, Reinaldo; Luciano e Calleri.

Quando é o jogo de volta na semifinal da Sul-Americana?

O jogo de volta na semifinal da Copa Sul-Americana entre Atlético Goianiense e São Paulo está marcado para a próxima quinta-feira, 08 de setembro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A partida será realizada no Estádio do Morumbi, em São Paulo, a casa do tricolor paulista. O mando de campo é definido de acordo com a melhor campanha durante o mata-mata, ou seja, é o São Paulo quem tem a melhor campanha entre os dois times no torneio.

É importante ressaltar que não tem gol fora de casa na semifinal da Sul-Americana. Em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa de pênaltis será iniciada ao fim do segundo tempo no jogo de volta.

O embate também será televisionado somente pela Conmebol TV, com transmissão para todos os estados do país através das operadoras que disponibilizam o canal.

