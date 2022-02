Onde vai passar o jogo do Valencia x Barcelona hoje e horário – 20/02

Onde vai passar o jogo do Barcelona hoje? Equipe da Catalunha enfrenta o Valencia neste domingo, 20/02, com a bola rolando às 12h15, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol no Estádio de Mestalla. Confira as principais informações sobre o jogo.

Onde vai passar o jogo do Barcelona hoje

O jogo do Valencia e Barcelona hoje vai passar no canal ESPN 2 e no streaming Star +, a partir das 12h15 (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Escalação de Valencia e Barcelona

Valencia: Em décimo segundo lugar com 30 pontos, o time do Valencia precisa da vitória neste domingo se quiser continuar subindo na classificação e, principalmente, melhorar o seu desempenho em campo já que não vence por mais de cinco rodadas.

Escalação do Valencia: Mamardashvili; Gaya, Alderete, Diakhaby, Correia; Soler, Gil, Hugo Guillamon, Foulquier; Duro, Guedes

Barcelona: Enquanto isso, o Barcelona conseguiu melhorar o seu rendimento no Campeonato Espanhol com o técnico Xavi, aparecendo em sexto lugar com 39 pontos. Com dez vitórias, nove empates e quatro derrotas, o elenco de Catalunha se prepara para mais um embate importante hoje.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Alba, Mingueza, Dest; Busquets, De Jong, Pedri; Traoré, Torres, Gavi

Jogos do Campeonato Espanhol

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

Elche 2 x 1 Rayo Vallecano

Granada 1 x 4 Villarreal

Osasunas 0 x 3 Atlético de Madrid

Cádiz 1 x 1 Getafe

Real Madrid 3 x 0 Alavés

Domingo (20/02):

Espanyol x Sevilla – 10h

Valencia x Barcelona – 12h15

Betis x Mallorca – 14h30

Athletic Bilbao x Real Sociedad – 17h

Segunda-feira (21/02):

Celta de Vigo x Levante – 17h

