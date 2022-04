Onde vai passar Palmeiras x São Paulo ao vivo: canal e horário (03/04)

No primeiro jogo, São Paulo venceu por 3 a 1 jogando no Estádio do Morumbi

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), pelo jogo de volta na final do Campeonato Paulista de 2022, no Allianz Parque, em São Paulo. A seguir, confira todas as informações da transmissão e onde vai passar Palmeiras x São Paulo ao vivo.

No jogo de ida, o São Paulo ganhou por 3 a 1 e, para conquistar o título, só precisa de um empate. Já o alviverde tem que vencer com três gols para mandar para os pênaltis ou quatro gols para ser campeão.

Onde vai passar Palmeiras x São Paulo ao vivo

O jogo do Palmeiras e São Paulo hoje vai ser transmitido na Record, na TV aberta, a partir das 16h, no horário de Brasília.

Entretanto, também é possível assistir ao vivo no Youtube, HBO Max, Estádio TNT, Premiere e Paulistão Play.

Com narração de Marco de Vargas e comentários de Muller, a Record transmite para todo o Brasil a final do Campeonato Paulista neste domingo. Outra opção, entretanto, é acompanhar através do PlayPlus, que retransmite o jogo no site (www.playplus.com) ou aplicativo com narração de Silvio Luiz.

Pelo canal do Paulistão no Youtube, a plataforma também transmite ao vivo e de graça o jogo de hoje. Por streaming, os canais HBO Max, Estádio TNT e Paulistão Play estão disponíveis, assim como o Premiere, pay-per-view.

A arbitragem será de Raphael Claus.

Provável escalação de Palmeiras e São Paulo

Escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Dudu e Rony

Escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo Pele, Welington, Pablo, Rodrigo Nestor, Alisson, Igor Gomes, Éder e Calleri

O Palmeiras tem a chance de ser campeão paulista dentro de sua casa, no Allianz Parque. Melhor campanha da primeira fase no Paulista, o alviverde perdeu o primeiro jogo da final, mas conseguiu fazer um gol com Raphael Veiga para descontar o feito. Agora, precisa de dois gols para mandar para os pênaltis ou, então, três para ser campeão direto.

Enquanto isso, o Tricolor de Rogério Ceni tem a oportunidade de ser bicampeão no Campeonato Paulista se superar o seu adversário neste domingo. Após vencer o jogo de ida, só precisa de um empate ou até mesmo uma simples vitória que seja por um gol. Sem a regra do gol fora de casa e jogando no estádio do alviverde, terá de se desdobrar.

Palmeiras x São Paulo último jogo

10/03/2022 – São Paulo 0 x 1 Palmeiras – Campeonato Paulista

17/11/2021 – Palmeiras 0 x 2 São Paulo – Brasileirão

17/08/2021 – Palemiras 3 x 0 São Paulo – Libertadores

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

Tem gol fora de casa no Paulistão 2022?

Não tem gol fora de casa na final do Campeonato Paulista. O critério foi retirado do regulamento pela Federação Paulista de Futebol e, por isso, a marcação vale o mesmo tanto dentro de casa quanto fora.

A única vantagem que existe na final do Paulistão é sobre o mando de campo, onde o time de melhor campanha disputa o jogo de volta em casa.

O time que somar mais pontos nos dois jogos é o grande campeão paulista em 2022. Se o jogo terminar empatado, aí a equipe com o maior saldo de gols será usado como critério de desempate. Entretanto, se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis será iniciada.

