Onde vai passar Real Madrid x Barcelona ao vivo e horário (20/03/22)

O clássico mais badalado do mundo no futebol tem início às 17h neste domingo

Real Madrid e Barcelona protagonizam o El Clásico neste domingo, a partir das 17h, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol na temporada 2022, na casa do Real, o Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. A seguir, confira todas as informações e saiba onde vai passar Real Madrid x Barcelona ao vivo.

O time do Real vem de vitória em cima do Mallorca na rodada do fim de semana passado, enquanto o Barça venceu o Galatasaray pelas oitavas da Liga Europa.

Onde vai passar Real Madrid x Barcelona ao vivo

O jogo entre Real Madrid e Barcelona vai passar ao vivo no streaming Star +, a partir das 17h, horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Real Madrid x Barcelona

Líder com 66 pontos, o Real Madrid entra em campo neste domingo diante do seu maior rival no futebol espanhol buscando mais do que tudo a vitória. Com dez pontos de vantagem com o segundo colocado, o elenco de Madrid vem de classificação história para as quartas da Champions e, por isso, mesmo sem Benzema, procuram fazer uma partida histórica.

Provável Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Militão, Nacho, Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr. e Rodrygo

Enquanto isso, o Barcelona aparece na quarta posição do Campeonato Espanhol com 51 pontos, ou seja, contabiliza mais de cinco rodadas sem perder um jogo até o momento, tendo catorze vitórias, nove empates e quatro derrotas. Depois de um início complicado, o time da Catalinha conseguiu se recuperar e, agora, busca vencer o seu maior rival seja como for.

Provável Barcelona: Ter Stegen, Dani Alves, Araújo, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Traoré, Ferrán Torres e Aubameyang.

Real Madrid x Barcelona último jogo

A última partida entre Real Madrid e Barcelona no El Clásico aconteceu em 12 de janeiro de 2022, pela semifinal da Supercopa da Espanha nesta mesma temporada.

Com o resultado de 3 a 2, o Real superou o adversário com gols de Vinícius Junior, Benzema e Valverde, enquanto De Jong e Ansu Fati marcaram.

Confira a seguir alguns dos últimos resultados no El Clásico.

24/102/2021 – Barcelona 1 x 2 Real Madrid – Campeonato Espanhol

10/04/2021 – Real Madrid 2 x 1 Barcelona – Campeonato Espanhol

24/10/2020 – Barcelona 1 x 3 Real Madrid – Campeonato Espanhol

Confira no vídeo a seguir um dos últimos jogos entre os times.

