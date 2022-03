Onde vai passar Ypiranga x Grêmio ao vivo de graça e horário (26/03)

Ypiranga e Grêmio se enfrentam neste sábado, a partir das 16h30, no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho em 2022, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim. Dessa maneira, confira todas as informações e onde vai passar Ypiranga x Grêmio ao vivo.

Onde vai passar Ypiranga x Grêmio ao vivo hoje

A partida entre Ypiranga e Grêmio hoje vai passar na Globo, SporTV e Premiere, a partir das 16h30, no horário de Brasília.

A emissora da Globo vai passar o jogo em todo o estado do Rio Grande do Sul de graça e ao vivo. A narração será de Luciano Périco com comentários de Maurício Saraiva e Diogo Olivier. O canal do SporTV também vai passar o confronto, disponível em operadoras de TV paga.

Já o Premiere. que também disponibiliza o jogo de hoje, transmite no pay-per-view nos canais da TV paga ou no site (www.premiere.globo.com) por R$49,90 até R$89,90.

A arbitragem será de Anderson Daronco.

A última partida entre Ypiranga e Grêmio aconteceu em 12 de março, em sábado, pelo jogo da primeira fase do Campeonato Gaúcho de de 2022, a temporada atual de disputas.

Com 2 x 0 no placar, o Grêmio venceu com gols de Bitello e Campaz.

+ Semifinais do Paulistão 2022: confrontos, datas e onde assistir

Escalação de Ypiranga e Grêmio

Provável escalação Ypiranga: Edson, Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo, Diego, Lorran, Lucas Falcão, Marcelinho, Erick, Hugo Almeida e Jefferson.

Provável escalação Grêmio: Brenno, Rodrigues, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas, Thiago Santos, Lucas Silva, Bitello, Campaz, Elias e Diego Souza.

O elenco do Ypiranga fez uma elogiada campanha no Campeonato Gaúcho até aqui. O grupo terminou a primeira fase em primeiro lugar com 21 pontos, contabilizando seis vitórias, três empates e duas derrotas apenas. Na semifinal, venceu o Brasil de Pelotas e, agora, tem a oportunidade de chegar até a decisão pelo título estadual,

Enquanto isso, o Grêmio terminou o seu campeonato em segundo lugar também com 21 pontos, ou seja, o mesmo número de pontos que o seu adversário no jogo de hoje. Na semifinal, o tricolor venceu o Internacional, o seu grande rival no futebol gaúcho. Agora, espera vencer para conquistar o seu 41º título.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.

Quem são os campeões do Campeonato Gaúcho?

Dezessete times já venceram o Campeonato Gaúcho na história do torneio. O Internacional, entretanto, é o maior vencedor com 45 títulos já conquistados.

Internacional – 45 títulos

Grêmio – 40 títulos

Guarany de Bagé – 2 títulos

Juventude, Brasil de Pelotas, Bagé, Pelotas, Novo Hamburgo, Rio-Grandense, Caxias, Farroupilha, Grêmio Santanense, Rio Grande, Rio Grande, Americano, Cruzeiro, São Paulo e Renner – 1 título

Aproveite e siga o DCI para saber todas as informações sobre esportes.