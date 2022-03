Semifinais do Paulistão 2022: confrontos, datas e onde assistir

Quatro equipes disputam as semifinais da temporada no Campeonato Paulista

Estão definidas as semifinais do Campeonato Paulista de 2022. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e RB Bragantino disputam a penúltima fase da competição, nos dias 26 e 27 de março, em busca do tão sonhado título na temporada do futebol. Confira a seguir os confrontos das semifinais do Paulistão 2022, datas e onde assistir ao vivo cada um deles.

Semifinais do Paulistão 2022

Quatro equipes de São Paulo disputam as semifinais do Paulistão em 2022. Para chegar até aqui, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e RB Bragantino passaram terminaram a fase de grupos em primeiro lugar por seus grupos, e, depois, superaram os rivais nas quartas de final.

Palmeiras x RB Bragantino

Sábado, 26/03 às 18h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque. (Youtube, Premiere e Paulistão Play)

São Paulo x Corinthians

Domingo, 27/03 às 16h no Estádio do Morumbi. (Record, Play Plus, Premiere, Paulistão Play, HBO Max e Estádio TNT)

Regulamento do Paulistão 2022

Disputada em jogo único, a semifinal do Campeonato Paulista exige dos participantes muita qualidade no desempenho e principalmente o bom futebol, que não pode faltar.

Para definir os confrontos, a Federação Paulista de Futebol faz o chaveamento da seguinte maneira: a melhor campanha do campeonato enfrenta a última, enquanto a segunda melhor campanha joga contra a terceira. É importante ressaltar que a classificação geral é utilizada para determinar onde cada time está na tabela, onde até as quartas de final continuam a somar pontos.

Definidos os jogos das semis, cada equipe conhece o seu adversário. O mando de campo fica com o time de melhor campanha entre os dois, ou seja, a primeira e a segunda equipe.

Em caso de empate, os pênaltis serão iniciados logo após o fim do segundo tempo. Confira a seguir o trecho do regulamento da FPF.

“No caso de haver empate nas partidas da fase de quartas de final e semifinal da Competição, a partida será decidida através de disputa de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board – IFAB”.

Qual a premiação do Paulistão 2022?

Além de faturar o troféu de campeão do Campeonato Paulista de 2022, o time que ganhar a final na temporada também leva para casa uma premiação em dinheiro.

Este ano, a Federação Paulista de Futebol não divulgou o valor do prêmio. Entretanto, no ano passado, o São Paulo faturou R$ 3,5 milhões pelo título. O valor sofreu reduções por conta do impacto da pandemia nos cofres dos times e até mesmo da FPF. Por isso, o número deve ser mantido em 2022.

Além disso, quarenta medalhas representativas de ouro e de prata serão entregues aos jogadores, comissão técnica e o treinador para o campeão e o vice.

Os três melhores classificados da competição também vagam na Série D do Brasileirão de 2023, com exceção daqueles que já possuem o seu lugar nas divisões, assim na Copa do Brasil do ano que vem.

