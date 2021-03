Osasuna x Barcelona – 6/3/2021: onde assistir ao jogo do Espanhol

Osasuna e Barcelona se enfrentam neste sábado (06) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, equipe de Lionel Messi diminui para dois pontos a diferença com o líder. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Osasuna x Barcelona: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para o jogo?

Em 13º com vinte e oito pontos, o time do Osasuna entra em campo neste sábado com o propósito de garantir a vitória e, assim, subir ainda mais na tabela do Campeonato Espanhol. Ao todo, possui sete vitórias, sete empates e onze derrotas. Então, para o confronto, os jogadores Iñigo Pérez, Rubén Martínez, Roncaglia, Iñaki Álvarez e Chimy Ávila seguem em recuperação no departamento médico.

Enquanto isso, o Barcelona aparece em segundo lugar com cinquenta e três pontos, ou seja, empatado com o Real Madrid na pontuação e com cinco pontos de diferença com o líder. Dessa maneira, possui a chance de sair na frente contra o rival e diminuir a vantagem do Atléti na ponta. O técnico Koeman não pode contar com Mingueza, Piqué, Araujo, Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati.

Possíveis escalações de Osasuna x Barcelona

Possível Osasuna: Herrera; Cruz, David García, Hernández, Vidal; Torró, Oier, Torres, García; Calleri, Budimir.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet; Alba; De Jong, Pedri, Busquets; Dembelé, Messi, Griezmann.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último sábado (27) pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O Osasuna foi venceu o Alavés por 1 a 0.

Por fim, o Barcelona também venceu. Desta vez, garantiu os três pontos com o placar de 2 a 0 contra o Sevilla em casa.

