Jogos de hoje na TV: confira as partidas de sábado – 6/3/2021

O primeiro sábado de futebol do mês, dia 06 de março, traz jogos das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

No futebol brasileiro, os Campeonatos Estaduais seguem em todo vapor. Enquanto isso, o Campeonato Italiano apresenta a Juventus em campo brigando pela liderança.

Brasileirão Feminino Sub-18– Jogo de hoje na TV

Pela partida de volta da semifinal, as equipes entram em campo neste sábado (06). No primeiro jogo, empate em 1 a 1. Então, saiba onde assistir na TV ao vivo.

Santos x Fluminense – 10h – Sportv e CBF TV

Libertadores Feminina – Jogos de hoje na TV

Quatro partidas pela fase de grupos na primeira rodada acontecem nesta sexta. Contudo, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Ferroviária x Sportivo Limpeño – 17h – CONMEBOL TV

Santa Fe x Atlético SC – 17h – CONMEBOL TV

River Plate x Sol de América – 19h30 – CONMEBOL TV

Peñarol x Universidad de Chile – 19h30 – CONMEBOL TV

Copa do Nordeste – Jogos de hoje na TV

Pela primeira fase da competição, um jogo acontece nesta segunda. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV ao vivo.

Ceará x Vitória – 16h – SBT (Menos AL e PE) e PPV da Copa do Nordeste

CRB x Sport – 16h – SBT (AL e PE) e PPV da Copa do Nordeste

Bahia x Botafogo-PB – 16h – PPV da Copa do Nordeste

Treze x Altos – 18h15 – PPV da Copa do Nordeste

Sampaio Correa x Fortaleza – 20h30 – PPV da Copa do Nordeste

Paulistão –Jogos de hoje na TV

Nem todos os jogos possuem transmissão na TV, alguns estão disponíveis nos canais da Federação de cada estado. Então, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Inter de Limeira x Novorizontino – 16h30 – Sportv e Premiere

São Paulo x Santos – 19h – Premiere

Carioca –Jogos de hoje na TV

Macaé x Flamengo – 18h – PPV do Carioca

Volta Redonda x Vasco da Gama – 21h05 – Record TV e PPV do Carioca

Mineiro –Jogos de hoje na TV

Pouso Alegre x América-MG – 19h – Sportv e Premiere

Caldense x Patrocinense – 19h – Premiere

URT x Cruzeiro – 21h -Premiere

Gaúcho – Jogos de hoje na TV

Esportivo x Brasil de Pelotas – 20h – Premiere

Capixaba – Jogos de hoje na TV

Serra x Vitória-ES – 15h – TV Educativa do Espírito Santo

Sergipano

Lagarto x Frei Paulistano – 16h – Record TV (SE)

Campeonatos Internacionais –Jogos de hoje na TV

Italiano

Spezia x Benevento – 11h – Estádio TNT

Udinese x Sassuolo – 14h – Estádio TNT

Juventus x Lazio – 16h45 – TNT e Estádio TNT

Inglês

Burnley x Arsenal – 09h30 – DAZN

Sheffield United x Southampton – 12h – ESPN Brasil

Norwich x Luton – 12h – 2ª Divisão – ESPN 2

Aston Villa x Wolves – 14h30 – ESPN Brasil

Brighton x Leicester – 17h – DAZN

Espanhol

Real Valladolid x Getafe – 10h – Star Hits 1

Elche x Sevilla – 12h15 – Fox Sports

Cádiz x Eibar – 14h30 – Star Hits 1

Osasuna x Barcelona – 17h – ESPN Brasil

Copa da França

Lyon x Sochaux – 14h45 – Fox Sports

Brest x PSG – 17h10 – Fox Sports

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Eintracht Frankfurt x Stuttgart – 11h30

Freiburg x RB Leipzig – 11h30

Hoffenheim x Wolfsburg – 11h30

Borussia Monchengladbach x Bayer Leverkusen – 11h30

Hertha Berlin x Augsburg – 11h30

Bayern de Munique x Borussia Dortmund – 14h30 – Band e Onefootball

Além disso, você também vai gostar de ler: