Osasuna x Barcelona: onde vai passar o jogo do Barcelona hoje - 03/09

Hoje tem jogo do Barcelona contra o Osasuna neste domingo, 03 de setembro, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, com capacidade para 23 mil torcedores. A transmissão do jogo do atual campeão espanhol começa às 16h, horário de Brasília, por isso saiba onde assistir.

Quem vai transmitir o jogo do Barcelona hoje ao vivo

Para assistir o jogo do Barcelona e Osasuna é só ligar no Star Plus, serviço de streaming da Disney, às 16h, em qualquer lugar do país. Nenhuma emissora de televisão vai transmitir a partida do Campeonato Espanhol neste domingo.

O Barcelona tem duas vitórias e um empate, em quarto lugar, com sete pontos. O triunfo coloca o grupo da Catalunha na vice-liderança, por isso Xavi vai escalar Ter Stegen; Christensen, Koundé, Sergi Roberto, Balde; De Jong, Romeu, Gundogan; Yamal, Gavi e Lewandowski.

O Osasuna é o nono colocado com seis pontos, somados em duas vitórias e uma derrota. Vai colocar em campo os titulares Herrera; Areso, Catena, García, Cruz; Muñoz, Ibañez, Oroz; Arnaíz, Barja e García.

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, na Espanha

Onde assistir jogo do Barcelona: Star Plus

Quando João Felix estreia no Barcelona?

Emprestado pelo Atlético de Madrid para o Barcelona até o final da temporada, o português João Félix, de 23 anos, está pronto para atuar por seu novo clube. O nome do atacante aparece na lista de convocados pelo treinador Xavi para o duelo contra o Osasuna neste domingo, o que significa que ele pode estrear hoje, no Campeonato Português.

O contrato de João Félix não tem cláusula de compra ao fim do empréstimo. Esta é a quarta contratação do clube da Catalunha, com Iñigo Martínez, João Cancelo, Oriol Romeu e Gundogan. Por outro lado, o time perdeu Dembele e Ansu Fati.

Na temporada passada, Feliz fez 40 partidas com o Atlético de Madrid, com nove gols e três assistências, de acordo com informações do portal de estatísticas Transfermarkt.

Próximos jogos do Barcelona

Além do Campeonato Espanhol, o Barcelona também disputa neste início de temporada a fase de grupos da Liga dos Campeões, integrando o grupo H com Porto, Shakhtar Donetsk e Antwerp, e a Copa do Rei.

Após o duelo contra o Osasuna neste domingo, os culés só voltam a jogar no dia 16, por conta da Data FIFA em duas semanas, e aí terão a Champions League.

Confira a agenda do Barcelona em setembro.

Sábado, 16/09 - Barcelona x Betis (Campeonato Espanhol) - Camp Nou - 16h

Terça-feira, 19/09 - Barcelona x Antwerp (Champions League) - Camp Nou - 16h

Domingo, 24/09 - Barcelona x Celta de Vigo (Campeonato Espanhol) - Camp Nou - a confirmar

Leia também:

História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol