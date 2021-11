Osasuna x Elche: saiba onde assistir, horário e escalações – 29/11

Fechando a décima quinta rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Osasuna x Elche se enfrentam nesta segunda-feira, 29/11, a partir das 17h (horário de Brasília) ao vivo do Estádio Reyno de Navarra. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo.

Onde assistir Osasuna x Elche: O confronto entre Osasuna e Elche hoje ao vivo terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, alé da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Reyno de Navarra, cidade de Pamplona, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem vencer por mais de cinco rodadas no Campeonato Espanhol, o Osasuna entra em campo nesta segunda-feira buscano driblar os resultados ruins. Até o momento, aparece em décima primeira posição com 19 pontos, ou seja, contabiliza cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas, buscando contar com a força de sua torcida hoje para garantir os três pontos.

Enquanto isso, o Elche é o primeiro na zona de rebaixamento, em décimo oitavo com 11 pontos apenas. Dessa maneira, com dois jogos vencidos, cinco empates e sete derrotas, o elenco deve colocar em campo os seus melhores jogadores para conquistar os três pontos e, quem sabe assim, levar para casa em prol da torcida.

Escalações de Osasuna x Elche:

O time da casa não poderá contar com Lucas Torró, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Do outro lado, os visitantes não tem novas baixas no plantel de jogadores.

OSASUNA: Herrera; Manu Sánchez, Cruz, David García, Unai García, Nacho Vidal; Brasanac, Lucas Torró, Moncayola, Kike, Ávila

ELCHE: Badía; Barraganá, Roco, Bigas; Josán Fernández, Gumbau, Mascarell, Pastore, Mojica; Lucas Pérez, Boyé

