Pais de Gales x México: onde assistir ao amistoso internacional – 27/03

Pais de Gales e México se enfrentam neste sábado (27) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Cardiff City, em Amistoso Internacional. Gareth Bale, do Tottenham, deve estar em campo defendendo a Seleção da casa. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Pais de Gales x México: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do País de Gales vem de confronto válido pelas Eliminatórias da Copa para 2022 na Europa. Depois de perder por 3 a 1 para a Bélgica, a equipe inglesa galesa tenta reverter em jogo amistoso neste sábado. Possivelmente com Gareth Bale em campo, o treinador Robert Page deve aproveitar para utilizar peças reservas também.

Enquanto isso, o México entrou em campo pela última vez no dia 17de novembro de 2020 em amistoso contra o México, vencendo por 2 a 0. Agora, entra em campo neste sábado para realizar treinamento rumo às eliminatórias da CONCACAF, que já começaram com países pequenos do continente. Em seu plantel, jogadores titulares devem estar em campo à disposição do técnico Gerardo Martino.

Possíveis escalações de Pais de Gales x México

Possível País de Gales: Ward; Mepham, Rodon, Lawrence; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; James, Wilson, Bale.

Possível México: Ochoa; Gallardo, Moreno, Araújo, Sánchez; Romo, Rodríguez, Pineda; Pizarro, Jímenez, Lozano.

