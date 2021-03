Palmas x Avaí: onde assistir o jogo da Copa do Brasil hoje – 25/3

Em partida válida pela 1ª fase da Copa do Brasil 2021, Palmas e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 15h30, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR). Após várias incertezas devido às restrições de alguns Estados em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a CBF conseguiu realocar o confronto para o Paraná. A equipe tocantinense, mandante do duelo, precisará vencer o confronto para avançar na competição, enquanto o Leão tem a vantagem do empate.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF, os catarinenses têm a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil. Já ao Palmas, só a vitória garante o clube na sequência do torneio nacional. Quem avançar, enfrenta o FC Cascavel na próxima fase.

Como assistir Palmas x Avaí ao vivo?

O confronto entre Palmas e Avaí pela 1ª fase da Copa do Brasil não terá transmissão da televisão. No entanto, o torcedor pode acompanhar a partida de forma gratuita, pelo mycujoo.tv, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Onde e quando será Palmas x Avaí

O duelo desta quinta-feira (25) ocorre no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), a partir das 15h30 (horário de Brasília). Entretanto, o confronto precisou ser realocado por duas vezes, devido às restrições dos municípios em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Previsto para ocorrer no no estádio Nilton Santos, em Palmas, no dia 17 de março, a CBF precisou mudar o local do jogo, pois o governo do Tocantins proibiu competições esportivas no estado por 14 dias. Então, a partida passou para Belo Horizonte, na Arena Independência. Entretanto, o governo local suspendeu os jogos com equipes de fora do estado mineiro, como medida de contenção do vírus.

Por fim, a entidade então realocou a partida entre Palmas e Avaí para o município de Cascavel, no Paraná.

